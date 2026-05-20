Evo koliku kaznu ćete platiti ako vas van plaže zateknu u kupaćem u Crnoj Gori!

Objavljeno prije 1 sat

Skupština opštine Ulcinj dopunila je Odluku o komunalnom redu, pa će tako osoba koja se u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće zatekne van kupališne zone biti kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 eura.

U odluci se ističe da se nova pravila ponašanja uvode radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina.

„Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na teritoriji opštine Ulcinj, osim u kupališnim zonama – plažama i neposrednoj obali namijenjenoj kupanju“, navodi se u odluci.

Za prekršaj je predviđena kazna od 150 do 500 eura, prenose podgoričke Vijesti.

Međutim, nije precizirano ko će i na koji način odlučivati od čega zavisi da li će kazna iznositi 150, 300 ili 500 eura, prenosi Novi.


