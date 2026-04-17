Inspektori KS u akciji: Pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima, hotelima, pekarama, ali i…

Tokom mjeseca aprila 2026. godine inspekcija za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo provodi pojačane redovne nadzore s ciljem kontrole označavanja supstanci i proizvoda koji mogu izazvati alergijske reakcije ili intolerancije, u skladu sa važećim propisima o hrani.

Kontrole se vrše u ugostiteljskim objektima, hotelima, pekarama, kao i u proizvodnim pogonima za izradu kolača. Poseban fokus stavljen je na pravilno deklarisanje proizvoda, navođenje alergena u sastavu jela, način isticanja informacija za potrošače, te nivo edukacije zaposlenih o ovim obavezama.

Izvršena su ukupno 53 inspekcijska nadzora, pri čemu je doneseno 46 rješenja kojima su inspektori naložili otklanjanje utvrđenih nedostataka, radi sprečavanja štetnih posljedica i usklađivanja sa propisima o hrani. Novčane sankcije nisu izricane jer se kontrole provode s ciljem preventivnog djelovanja. Subjektima je naloženo da informacije o hrani budu tačne i da ne smiju obmanjivati i dovoditi potrošače u zabludu, da se uspostavi evidencija alergena prisutnih u hrani iz ponude koja je zasnovana na deklaracijama sirovina i receptura jela, da se osigura dostupnost tačnih informacija o supstancama ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili intolerancije kako za osoblje koje učestvuje u pripremi i posluživanju hrane, tako i za potrošače.

Obzirom na značaj deklarisanja u procesu sljedivosti hrane, a posebno u dijelu koji se odnosi na alergene, subjekti su obavezni uskladiti svoje poslovanje sa zakonskim propisima, te u svom radu primijeniti odredbe Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13).

Pozivaju se svi subjekti u poslovanju s hranom da pravovremeno osiguraju potpunu usklađenost sa propisima o hrani, prvenstveno s ciljem zaštite zdravlja potrošača – navodi se u saopštenju KUIP-a KS

Facebook komentari