Nedim Sladić najavio kakvo vrijeme nas očekuje uz jednu jako bitnu napomenu

U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.Sutra će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano. Jutaranja temperatura oko 6, a dnevna oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Trend zatopljenja komentarisao je i bh. meteorolog Nedim Sladić koji je naveo da ”živa ide uzbrdo”.

Eto, rekalibrisali smo termometar i živa ide uzbrdo ponovo, a lijepo će je pratiti i vegetacija. Ali, napomena, nije baš potpuno stabilno. Usklađivanje je u toku – napisao je Facebooku.

Facebook komentari