Objavljena vremenska prognoza za danas: Pogledajte gdje se očekuje snijeg

U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postupno prelazit i u snijeg. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Tokom poslijepodneva vjetar će oslabiti i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, koja krajem dana i tokom noći može prelazit i u susnježicu. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

