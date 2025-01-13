BiH

Objavljena vremenska prognoza za danas: Pogledajte gdje se očekuje snijeg

4.9K  
Objavljeno prije 22 minute

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se najprije očekuje u Krajini, a tokom dana i u ostalim područjima. Na planinama i u višim dijelovima sa susnježicom i snijegom.

U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postupno prelazit i u snijeg. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Tokom poslijepodneva vjetar će oslabiti i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, koja krajem dana i tokom noći može prelazit i u susnježicu. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 8 stepeni.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh