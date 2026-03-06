Večeras utakmica protiv Velsa

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati gostuje selekciji Velsa (Wales) u Kardifu (Cardiff) u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.Pred izabranicima selektora Sergeja Barbareza jedan je od ključnih ispita generacije – utakmica koja može otvoriti vrata velikog takmičenja i donijeti finale baraža, koje bi se igralo već za nekoliko dana.

Atmosfera pred utakmicu

Atmosfera u bh. taboru je optimistična, a stručni štab je na raspolaganju imao skoro sve igrače tokom priprema, što daje dodatni razlog za vjeru u pozitivan rezultat.

S druge strane, Vels u ovaj duel ulazi kao blagi favorit, prije svega zbog domaćeg terena i pune podrške s tribina, ali i kvaliteta koji dolazi iz velikog broja igrača iz engleske Premier lige.

Ipak, Velšani imaju i problema s izostancima važnih fudbalera, što bi Zmajevi mogli pokušati iskoristiti.

BiH će svoju šansu tražiti kroz iskustvo ključnih igrača i disciplinovanu igru, dok domaćin prijeti brzinom i individualnim kvalitetom u ofanzivi.Ulog je ogroman, pobjednik ovog susreta izborit će finale baraža i nastaviti borbu za plasman na Mundijal, gdje bi protivnik bio bolji iz duela Italije i Sjeverne Irske.

Večerašnji duel u Kardifu tako nosi epitet utakmice generacije, one koja može odrediti budućnost bh. fudbala.Sastav igrača pred Vels

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“AVAZ” NA LICU MJESTA

16 h 54 min

Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik,piše Avaz

Vezni red: Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Amar Memić, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović

Napad: Ermedin Demirović, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković

Utakmica Vels – Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 sati, direktan TV prijenos je na BHT1.

Facebook komentari