Ako želite muža, prvo promijenite ovo u stanu

U filozofiji feng šuija, ljubav nije samo pitanje sudbine, već i protoka energije oko vas. Vjeruje se da način na koji je vaš dom uređen direktno utiče na to da li će ljubav pronaći put do vas – ili će ostati zaglavljena na pragu.
Ako imate osjećaj da se ljubav stalno “mimoilazi” sa vašim životom, možda je vrijeme da pogledate oko sebe i napravite male, ali značajne promjene.
Ljubavni ugao – mjesto koje ne smijete zanemariti
U feng šuiju postoji tzv. “ljubavni ugao” doma – jugozapadni dio prostora. On simbolizuje partnerstvo, brak i emotivne veze.
Da biste aktivirali ovaj dio:
Uklonite nered i stare stvari koje vas vežu za prošlost.
Unesite elemente u paru – dvije svijeće, dva jastuka, dvije figure.
Koristite tople tonove – roze, bež, zemljane nijanse.
Ovaj ugao treba da odiše stabilnošću i nježnošću, a ne haosom ili prazninom.
Spavaća soba – ogledalo vašeg ljubavnog života
Spavaća soba je ključna kada je riječ o privlačenju partnera. Ako u njoj dominira energija samoće, takav signal šaljete i univerzumu.
Obratite pažnju na sljedeće:
Krevet treba da ima pristup sa obje strane – simbolika mjesta za dvoje.
Izbjegavajte ogledala naspram kreveta.
Uklonite fotografije bivših partnera.
Ne držite radni sto ili laptop u spavaćoj sobi.
Vaša soba treba da izgleda kao prostor u kojem već postoji ljubav – čak i ako je još nema.
Oslobodite se prošlosti da biste napravili mjesto za novo
Jedna od najčešćih grešaka jeste čuvanje predmeta koji podsjećaju na bivše veze. Feng šui jasno poručuje – energija prošlosti blokira dolazak nove osobe.
To mogu biti:
Stare poruke, pokloni, fotografije.
Garderoba koju vezujete za bivšu vezu.
Simboli tuge ili razočaranja.
Ne radi se o zaboravu, već o stvaranju prostora za novu energiju.
Unesite simboliku ljubavi u svakodnevni prostor
Feng šui koristi simboliku kao način da “programira” energiju doma.
Preporučuju se:
Slike srećnih parova.
Motiv srca ili nježnosti.
Sveže cvijeće (posebno božuri – simbol ljubavi).
Blagi mirisi poput lavande ili ruže.
Važno je da ono što gledate svakodnevno šalje jasnu poruku: ljubav je dobrodošla.
Balans između muške i ženske energije
Ako je vaš prostor previše “hladan”, minimalistički ili strogo funkcionalan, može odbojno djelovati na emotivnu povezanost.
Dodajte:
Mekane tkanine.
Toplo osvjetljenje.
Detalje koji unose osjećaj topline i života.
Feng šui teži balansu jin i jang energije – nježnog i snažnog, ženskog i muškog principa.
Najvažnije pravilo – ponašajte se kao da je ljubav već tu
Možda najvažniji savjet feng šuija jeste: živite kao da već imate partnera.
To znači:
Ostavite slobodan prostor u ormaru.
Postavite drugi jastuk.
Zamislite zajedničke trenutke u svom prostoru.
Na taj način ne samo da mijenjate energiju prostora, već i sopstveni unutrašnji stav.
Feng šui ne obećava čuda preko noći, ali uči da ljubav nije samo pitanje sreće – već i spremnosti. Kada vaš prostor počne da “diše” drugačije, često se mijenja i ono što privlačite u život.
Pravi partner možda neće pokucati odmah, ali ćete znati da ste konačno otvorili vrata za novu ljubav, prenosi Ona.rs.