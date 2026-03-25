Priveden huligan zbog napada na navijače Veleža

“Nakon informacija koje smo nastojali dati, u prvih nekoliko sati nakon samog događaja, došlo je do određenih pomaka u istrazi, jedna osoba je pod kriminalističkom obradom i vrlo vjerovatno će biti lišena slobode”, rekao je na konferenciji ministar unutrašnjih poslova HNK Marijo Marić.

“Raspolažemo i indicijama o identitetu bar tri osobe koje su učestvovale u događaju”, dodao je.

“Izvršitelji događaja su se poslužili taktičkom varkom pa su pri izvršenju djela koristili registarske tablice ranije ukradenih vozila. Unatoč tomu, operativnim radom utvrđeno je ko su vlasnici ovih vozila. U ovom trenutku naše ekipe su na terenu i izuzimaju vozila kako bi se na njima izvele istražne radnje.”

Ministar Marić naglasio je kako istragu otežava odbijanje saradnje oštećenih, odnosno pasivna nesaradnja u kontekstu davanja bilo kakvih informacija koje bi mogle poslužiti u istrazi,piše Vijesti

U nastavak istrage uključeno je više timova.

Facebook komentari