Srbijanski mediji objavili ko je partner Meline Džinović: Bio je na čelu brojnih kompanija

Srbijanski mediji objavili su ko je partner bosanskohercegovačke modne dizajnerice Meline Džinović. Riječ je o britanskom biznismenu Jeffreyju Paulu Arnoldu Dayu

Rođen je 1958. godine. On se decenijama unazad povezivao s brojnim kompanijama u Velikoj Britaniji te je obavljao brojne direktorske uloge još od ranih devedesetih godina.

Posljednji podaci ukazuju na to kako je od 2016. godine obavljao funkciju direktora kompanije Ruuby, a kao mjesto boravka naveden je Monaco, gdje živi i Melina Džinović.

Inače, ova kompanija se vodi kao jedna od vodećih kada je riječ o luksuznim uslugama tretmana ljepote i wellnessa, a Day je na čelu bio sve do 2024. godine.

U oktobru prošle godine objavljeno je da je vjerio Melinu i da će se vjenčati na njegovoj jahti. No, izvor za srbijanske medije nedavno je naveo da još uvijek ne planiraju svadbu.

Dalje je naveo da je Melini zasmetalo to što je njen bivši suprug Haris Džinović iznosio u javnosti detalje njihovog burnog razvoda.

“Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznijete u javnost. Na neki način je željela da pokaže da je nastavila dalje i da je sretna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pjevaču, da se on iznervira”, kazao je.


