Svijet

Trza glavom, izokreće oči, svi se opet pitaju šta se dešava? Pogledajte snimku

45.0K  
Objavljeno prije 48 minuta

Snimak, koju je objavio novinar Aaron Rupar, prikazuje Trumpa otprilike sat vremena nakon početka događaja kako sjedi i sluša druge sudionike.

U tom trenutku oči mu se zakreću unatrag, a glava mu se naglo trza, što mnogi tumače kao borbu protiv pospanosti i poteškoću da ostane budan.

Novi video snimljen na okruglom stolu u Memphisu brzo se proširio društvenim mrežama i ponovno pokrenuo spekulacije o zdravstvenom stanju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Snimka, koju je objavio novinar Aaron Rupar, prikazuje Trumpa otprilike sat vremena nakon početka događaja kako sjedi i sluša druge sudionike. U tom trenutku oči mu se zakreću unatrag, a glava mu se naglo trza, što mnogi tumače kao borbu protiv pospanosti i poteškoću da ostane budan. Događaj je bio posvećen slavlju rezultata Memphis Safe Task Forcea, zajedničke operacije lokalne, državne i federalne policije pokrenute u rujnu 2025. godine u borbi protiv kriminala.

Rupar je uz video napisao: “Da je tip pored tebe u baru ovako zakrenuo očima i trzao glavom, pozvao bi šankera jer je gost u nevolji”. Ovo nije prvi put da se javnost zabrinula za Trumpovo zdravlje. Posljednjih tjedana pojavile su se fotografije s modricama na rukama (koje je Bijela kuća objasnila intenzivnim rukovanjem i uzimanjem aspirina), crvenilom na vratu te ranijom dijagnozom kronične venske insuficijencije.


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh