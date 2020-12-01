Trza glavom, izokreće oči, svi se opet pitaju šta se dešava? Pogledajte snimku

U tom trenutku oči mu se zakreću unatrag, a glava mu se naglo trza, što mnogi tumače kao borbu protiv pospanosti i poteškoću da ostane budan.

Novi video snimljen na okruglom stolu u Memphisu brzo se proširio društvenim mrežama i ponovno pokrenuo spekulacije o zdravstvenom stanju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Snimka, koju je objavio novinar Aaron Rupar, prikazuje Trumpa otprilike sat vremena nakon početka događaja kako sjedi i sluša druge sudionike. U tom trenutku oči mu se zakreću unatrag, a glava mu se naglo trza, što mnogi tumače kao borbu protiv pospanosti i poteškoću da ostane budan. Događaj je bio posvećen slavlju rezultata Memphis Safe Task Forcea, zajedničke operacije lokalne, državne i federalne policije pokrenute u rujnu 2025. godine u borbi protiv kriminala.

Rupar je uz video napisao: “Da je tip pored tebe u baru ovako zakrenuo očima i trzao glavom, pozvao bi šankera jer je gost u nevolji”. Ovo nije prvi put da se javnost zabrinula za Trumpovo zdravlje. Posljednjih tjedana pojavile su se fotografije s modricama na rukama (koje je Bijela kuća objasnila intenzivnim rukovanjem i uzimanjem aspirina), crvenilom na vratu te ranijom dijagnozom kronične venske insuficijencije.

Trump struggles to keep his eyes open as Hegseth glazes him pic.twitter.com/O95MbCAlmT — Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2026

