Dramatično upozorenje: Evropa bi u aprilu mogla ostati bez goriva!

Govoreći na velikoj energetskoj konferenciji u Houstonu, Savan je istakao da se kriza snabdjevanja, koja je već pogodila azijske zemlje, neumoljivo kreće ka zapadu, prenosi Guardian.

“Prvo je udar osjetila južna Azija, zatim se to prenijelo na jugoistočnu i sjeveroistočnu Aziju, a kako ulazimo u april, pritisak se sve više seli na Evropu”, izjavio je Sawan.

Savan je dodao da je kriza na Bliskom istoku, koja je sada u četvrtoj nedjelji, već uticala na zalihe mlaznog goriva, čija je cijena udvostručena od početka sukoba.

Ocijenio da bi sljedeći na udaru mogao da bude dizel, a nakon njega i benzin, pred početak ljetnje sezone godišnjih odmora u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Upozorenja je potvrdila i njemačka ministrica ekonomije Katherina Reiche koja predviđa da bi do nestašica goriva moglo da dođe krajem aprila ili u maju ako se rat na Bliskom istoku nastavi,pišu Vijesti

Ona je na pomenutoj konferenciji u Houstonu navela da je odluka Njemačke da postepeno ukine nuklearnu energiju bila “ogromna greška”.

Kao privremeno rješenje, Rajhe vidi povećan uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) putem specijalizovanih rashlađenih tankera.

Izvršni direktor fonda Blek rok Leri Fink je istovremeno upozorio u intervjuu za BBC da cijelom svijetu preti duga ekonomska recesija ako cijena nafte dostigne 150 dolara po barelu, prenosi Tanjug.

