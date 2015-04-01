Pojačane kontrole na granicama zbog povećanog priliva migranata

Granična policija BiH pojačala je kontrole na istočnim i zapadnim granicama zemlje zbog povećanog broja ilegalnih prelazaka. U posljednjih nekoliko sedmica zabilježen je značajan porast migranata koji pokušavaju ući u BiH.

Prema zvaničnim podacima, najviše migranata dolazi iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Sigurnosne agencije ističu da rade u koordinaciji s međunarodnim partnerima kako bi kontrolisale situaciju.

Lokalno stanovništvo u pograničnim područjima izražava zabrinutost zbog sigurnosne situacije, dok humanitarne organizacije upozoravaju na teške uslove u kojima migranti borave.

Facebook komentari