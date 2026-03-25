Crna hronika

EMSC zabilježio zemljotres u BiH: “Čuo se kao udar”

24.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Zemljotres 2.7 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je danas, 25. marta blizu Tešnja.

 Rihterova skala, Foto: Allan Swart / Alamy / Profimedia

Zemljotres 2.7 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je danas, 25. marta blizu Tešnja.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), on je evidentiran oko 10.03.

Epicentar je na bio na oko pet kilometara od Tešnja, na dubini od 10 km.

Građani komentarišu da je kratko trajalo podrhtavanje tla.

“Kratko vribriranje samo dvije-tri sekunde”, jedan je od komentara.

Drugi, koji su locirani na području Maglaja, Doboja i Teslića, komentarišu da se čulo kao udar, a da je zatim tlo počelo podrhtavati, pišu vijesti.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh