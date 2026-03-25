EMSC zabilježio zemljotres u BiH: “Čuo se kao udar”

Zemljotres 2.7 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je danas, 25. marta blizu Tešnja.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), on je evidentiran oko 10.03.

Epicentar je na bio na oko pet kilometara od Tešnja, na dubini od 10 km.

Građani komentarišu da je kratko trajalo podrhtavanje tla.

“Kratko vribriranje samo dvije-tri sekunde”, jedan je od komentara.

Drugi, koji su locirani na području Maglaja, Doboja i Teslića, komentarišu da se čulo kao udar, a da je zatim tlo počelo podrhtavati, pišu vijesti.

