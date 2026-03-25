Bijela kuća: Tramp ne blefira, spreman je otvoriti vrata pakla u Iranu

Objavljeno prije 10 minuta

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je da su SAD blizu ostvarenja ključnih ciljeva vojne operacije “Epski bijes”

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je da su Sjedinjene Američke Države blizu ostvarenja ključnih ciljeva vojne operacije “Epski bijes”, u skladu s ranijim procjenama da će za to biti potrebno između četiri i šest sedmica.Iz svih tih razloga vrlo smo blizu ispunjenja glavnih ciljeva operacije, a vojna misija se nastavlja bez prekida – rekla je Leavitt. Dodala je kako su predsjednik Donald Tramp i američko Ministarstvo odbrane od početka procjenjivali da će misija trajati četiri do šest sedmica, naglasivši da je američka vojska, 25 dana od početka operacije, ispred planiranog rasporeda.

– Najmoćnija vojska na svijetu svakodnevno ostvaruje izvanredne rezultate, iranski režim je ozbiljno oslabljen, a njegova sposobnost prijetnje SAD-u i saveznicima znatno je smanjena – rekla je.

Levit je također istakla da su iranske ambicije razvoja nuklearnog oružja dodatno oslabljene, čak više nego tokom operacije “Midnight Hammer” u junu 2025. godine.

Uništavanje iranskih kapaciteta
Prema njenim riječima, američka vojska i dalje “razara” iranske ofenzivne i odbrambene sposobnosti tri sedmice nakon početka sukoba.

– Više od 9.000 neprijateljskih ciljeva pogođeno je do sada, a iranski napadi balističkim projektilima i dronovima smanjeni su za oko 90 posto – istaknula je.

Dodala je i da SAD “sistematski razgrađuje” iransku odbrambenu industrijsku bazu, uključujući napade na podzemna skladišta projektila i oružja, gdje su tokom vikenda korištene i bombe velike razorne moći.

Levit je navela da je uništeno više od 140 iranskih plovila, uključujući gotovo 50 brodova za polaganje mina, što je, kako tvrdi, najveće uništenje jedne mornarice u tako kratkom periodu još od Drugog svjetskog rata.

“Tramp je spreman otvoriti vrata pakla”
Govoreći o mogućnosti okončanja rata, Levit je naglasila da predsjednik Donald Tramp želi mir, ali i upozorila na moguće daljnje eskalacije.

– Ako Iran ne prihvati da je poražen, predsjednik će osigurati da bude pogođen jače nego ikada prije – rekla je.

Dodala je kako Tramp “nije sklon blefiranju” te da je “spreman otvoriti vrata pakla u Iranu”, upozorivši Iran da ne ponovi pogrešne procjene.

– Njihova posljednja pogrešna procjena koštala ih je vrhovnog vodstva, mornarice, zračnih snaga i sistema protuzračne odbrane. Svako daljnje nasilje bit će posljedica odbijanja iranskog režima da to shvati – zaključila je Levit,piše Avaz


