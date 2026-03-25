Bijela kuća: Tramp ne blefira, spreman je otvoriti vrata pakla u Iranu

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je da su Sjedinjene Američke Države blizu ostvarenja ključnih ciljeva vojne operacije “Epski bijes”, u skladu s ranijim procjenama da će za to biti potrebno između četiri i šest sedmica.Iz svih tih razloga vrlo smo blizu ispunjenja glavnih ciljeva operacije, a vojna misija se nastavlja bez prekida – rekla je Leavitt. Dodala je kako su predsjednik Donald Tramp i američko Ministarstvo odbrane od početka procjenjivali da će misija trajati četiri do šest sedmica, naglasivši da je američka vojska, 25 dana od početka operacije, ispred planiranog rasporeda.

– Najmoćnija vojska na svijetu svakodnevno ostvaruje izvanredne rezultate, iranski režim je ozbiljno oslabljen, a njegova sposobnost prijetnje SAD-u i saveznicima znatno je smanjena – rekla je.

Levit je također istakla da su iranske ambicije razvoja nuklearnog oružja dodatno oslabljene, čak više nego tokom operacije “Midnight Hammer” u junu 2025. godine.

Uništavanje iranskih kapaciteta

Prema njenim riječima, američka vojska i dalje “razara” iranske ofenzivne i odbrambene sposobnosti tri sedmice nakon početka sukoba.

– Više od 9.000 neprijateljskih ciljeva pogođeno je do sada, a iranski napadi balističkim projektilima i dronovima smanjeni su za oko 90 posto – istaknula je.

Dodala je i da SAD “sistematski razgrađuje” iransku odbrambenu industrijsku bazu, uključujući napade na podzemna skladišta projektila i oružja, gdje su tokom vikenda korištene i bombe velike razorne moći.

Levit je navela da je uništeno više od 140 iranskih plovila, uključujući gotovo 50 brodova za polaganje mina, što je, kako tvrdi, najveće uništenje jedne mornarice u tako kratkom periodu još od Drugog svjetskog rata.

“Tramp je spreman otvoriti vrata pakla”

Govoreći o mogućnosti okončanja rata, Levit je naglasila da predsjednik Donald Tramp želi mir, ali i upozorila na moguće daljnje eskalacije.

– Ako Iran ne prihvati da je poražen, predsjednik će osigurati da bude pogođen jače nego ikada prije – rekla je.

Dodala je kako Tramp “nije sklon blefiranju” te da je “spreman otvoriti vrata pakla u Iranu”, upozorivši Iran da ne ponovi pogrešne procjene.

– Njihova posljednja pogrešna procjena koštala ih je vrhovnog vodstva, mornarice, zračnih snaga i sistema protuzračne odbrane. Svako daljnje nasilje bit će posljedica odbijanja iranskog režima da to shvati – zaključila je Levit

