Smjena Vlade KS kost u grlu Trojke: Nisu ni tražili novog premijera i ministre, u tehničkom mandatu do izbora?

Uoči sjednice Skupštine KS koja se održava u petak 6. marta, predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić u prostorijama Naše stranke okupila je predsjednika i predstavnike druga dva koaliciona partnera NIP-a i SDP-a.

Do turbulencija u odnosima je došlo nakon iznenadne ostavke Nihada Uka 15. februara čime je cijela Vlada KS u ostavci. Uk je to učinio tri dana nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je 23-godišnji Erdoan Morankić izgubio život, a 17-godišnja djevojka zadobila teške tjelesne povrede. Uk je poručio da osjeća moralnu i političku odgovornost i da je poslušao zahtjeve mladih koji su danima protestvovali na ulicama Sarajeva nakon nesreće. Na istim tim protestima bila je i predsjednica Naše stranke.

U međuvremenu iz SDP-a nisu krili ljutnju zbog Ukovog poteza najavljujući čak i novu Vladu KS odnosno neku novu većinu. Takav scenario najavio je upravo šef KO SDP Sarajevo i ministar saobraćaja KS Adnan Šteta. Iako je on prvi ponudio ostavku na dan nesreće, kako tvrdi, u tome su ga spriječili i premijer i ministri, a zatim Uk bez konsultacija dovodi Vladu KS u nezavidan položaj, piše Patrija.

Brifing kod Sabine Ćudić

Nakon brifinga kod Sabine Ćudić, koji je prema njenim tvrdnjama bio “dug, na momente težak, ali u konačnici produktivan i kolegijalan” ali sa zaključkom da njihova saradnja i Trojka nemaju alternativu i SDP je očito promijenio stav. A jučerašnjem sastanku prisustvovali su Elmedin Konaković, Elvedin Okerić, Nermin Muzur, Adnan Delić, Adnan Šteta, Kenan Magoda, Edis Dervišagić, Vibor Handžić, Vildana Bešlija.

Tako je na današnjoj press konferenciji Kluba SDP BiH u Skupštini KS iznesen stav da podržavaju rad ministara SDP-a i da će nastaviti raditi svoj posao i u tehničkom mandatu do zadnjeg dana.

– Što se nas tiče, ako postoji većina ako postoje ljudi koji bi prihvatili da obnašaju pozicije četiri pet mjeseci, to je čitava Vlada koja bi trebala prihvatiti funkciju ministra. Jako je teško realno pronaći ljude koji bi prihvatili da budu ministri tako kratak period, da li oni treba da napuste svoje poslove da bi bili ministri četiri ili pet mjeseci. Ali ako se pronađe skupštinska većina i ti ljudi, mi nemamo ništa protiv da se imenuje nova vlada, ali to nije proces koji ne ide preko noći i da se na ulici pronalaze ministri, a posebno eksperti – rekao je Davor Čičić.

U prijevodu to znači da stranke Trojke nisu ni tražile nove ljude, a posebno ne eksperte, već će se držati tehničkog mandata.

Šta će pokazati naredni dani?

S obzirom na ostavku Nihada Uka, zastupnici Naše stranke nemaju drugu mogućnost već glasati za smjenu. Ali sve poslije što će se dešavati odgovornost će snositi upravo Vlada u tehničkom mandatu i lideri stranaka Trojke. Iako je Nihad Uk kazao da se povlači iz političkog života do oktobra i da više ne želi biti premijer, čini se da o tome odlučuju Ćudić i ostali partneri, a ne sam Uk. Stoga, naredni dani pokazat će ko se bavi politikom, ko populizmom, a ko laže građane Kantona Sarajevo.

U trenutnoj konstelaciji snaga u Skupštini KS SDP BiH ima sedam zastupnika, što je najviše od stranaka Trojke. NIP ima pet zastupnika, a Naša stranka četiri. Pa ukoliko bi se Uk zaista povukao do oktobra, neko od kadrova SDP-a bi trebao preuzeti ulogu premijera. U ovom trenutku ni unutar Trojke ne znaju kako dalje.

Ne treba zaboraviti da se na rezultate izbora čeka minimalno mjesec dana, pa onda slijedi formiranje Skupštine KS, razgovori o formiranju vlasti, što znači da bi “tehnička” Vlada KS mogla ostati i do kraja godine, ako ne i duže.

