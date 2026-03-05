Danas isplata usklađenih penzija u FBiH: Evo koliko iznosi minimalna

Ranije je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na temeljem službenih podataka koje je objavio Federalni zavod za statistiku, donio Odluku (broj: UOFZ 165/26) o konačnom iznosu prvog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina. Mirovine se usklađuju za 11,26 % s primjenom od 1. siječnja ove godine. Odlukom o konačnom iznosu usklađivanja mirovina zamjenjuje se ranije donesena Odluka o akontacijskom usklađivanju kojom su mirovine uvećane za 11,2 %. Razlika između iznosa mirovine po akontacijskom i konačnom usklađivanju, bit će isplaćena uz mirovinu za veljaču. Na navedenu Odluku suglasnost je Zaključkom (broj: 182/26) dala Vlada Federacije.

Odluka o konačnom usklađivanju mirovina donesena je na temelju podatka o rastu prosječne bruto plaće u 2025. godini (16,3 %) te porasta indeksa potrošačkih cijena (3,7 % ) te primjenom formule iz članka 79. Zakona o MIO u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg čimbenika dolazimo do iznosa 9,78 % prosječne plaće i 1,48 % indeksa potrošačkih cijena što zbrojeno daje iznos od 11,26 % konačnog usklađivanja mirovina za prvo polugodište 2026.

Temeljem navedenoga za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026.,

najniža mirovina umjesto 599,28 KM iznosi 666,76 KM,

zajamčena mirovina umjesto 715,21 KM iznosi 795,74 KM,

dok najviša mirovina umjesto 2996,40 KM iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže mirovine iz članka 81. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026, a koju čini usklađeni iznos prosječne mirovine iz prosinca 2025. iznosi 724,36 KM (651,05 KM prosječna mirovina iz 12/25 uvećana za 11,26 %).

Temeljem navedenoga:

a) za manje od 20 godina mirovinskog staža ne može biti niža od 60 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,6 = 434,62 KM)

b) za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina ne može biti niža od 65 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,65 = 470,83 KM)

c) za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina ne može biti niža od 70 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,7 = 507,05, KM)

d) za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina ne može biti niža od 75 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,75 = 543,27 KM)

e) za 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40 godina ne može biti niža od 85 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,85 = 615,71 KM)

f) za 40 godina mirovinskog staža i više ne može biti niža od 95 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,95 = 688,14 KM)

Iznos zajamčene mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. temeljem 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM,

Obiteljska mirovina iza osiguranika te invalidska mirovina, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. ne može biti niža od 90 % prosječne mirovine iz prosinca 2025. godine usklađene u godini ostvarivanja prava, iznosi 651,92 KM.

Bitno je naglasiti kako su prikazani samo najniži iznosi mirovina, koji se osiguravaju korisnicima kojima mirovina u obračunu, po stažu i plaćama ne prelazi iskazane iznose, jer se prema Zakonu o MIO visina mirovine obračunava temeljem ostvarenog staža i visine plaća i može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.

Najniža mirovina korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji), izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Mirovinu za veljaču primit će ukupno 465.965 korisnika, a potreban sredstva za isplatu iznose oko 348,5 milijun KM, prenosi Novi.

Facebook komentari