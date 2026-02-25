Kabirijeva kompanija potpisala ugovor: Bit će glavni uvoznik američkog ukapljenog prirodnog plina u BiH

Na Transatlantskom samitu o sigurnosti opskrbe plinom predstavnici M. T. Abraham Grupe iza koje stoji biznismen Amir Gros Kabiri i predsjednika Atlantic-See LNG Tradea Aleksandrosa Eksarčou, kojim se utvrđuje okvir za dugoročni ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom (LNG).

Ovim sporazumom osigurava se stabilna isporuka američkog ukapljenog prirodnog plina za Aluminij Industriju, podružnicu M.T. Abraham Grupe i jednog od najvećih proizvođača aluminija u jugoistočnoj Europi, naveli su iz Abraham Grupe.

– Potpisani Memorandum o razumijevanju postavlja temelje za 20-godišnji ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom između M.T. Abraham Grupe i Atlantic-See LNG Tradea, koji će biti finaliziran i potpisan do kraja 2026. godine. Ukapljeni prirodni plin isporučivat će kompanija Venture Global Commodities, putem plinovoda Južne plinske interkonekcije, a koristit će se u planiranoj kombiniranoj plinsko-parnoj elektrani (CCGT) Aluminij Industrije. Kombinirana plinsko-parna elektrana osigurat će stabilnu opskrbu električnom energijom za primarnu proizvodnju aluminija u Aluminijevoj talionici.

Ovaj projekt predstavlja najznačajniji projekt opskrbe američkim ukapljenim prirodnim plinom Bosni i Hercegovini i regiji. Spomenuta transakcija dio je strateških ciljeva predsjednika Donalda J. Trampa usmjerenih na jačanje transatlantske saradnje u području sigurne i diversificirane opskrbe prirodnim plinom za Europu, uključujući povećane isporuke američkog ukapljenog prirodnog plina prema istočnoj Europi i zapadnom Balkanu – istakli su iz Abraham grupe.

– Zahvalan sam na povjerenju koje je američka administracija ukazala M.T. Abraham Grupi odabravši nas za glavnog uvoznika američkog LNG-a u BiH. Time ćemo osigurati stabilnu opskrbu energijom u Hercegovini, što će podržati razvoj industrije, otvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarstvo da ostvari svoj puni potencijal. Želim izraziti zahvalnost ambasadorici Kimberly Guilfoyle na njezinoj odlučnosti i predanosti u pripremi terena za daljnji razvoj energetskog sektora u regiji Balkana. Aktivna prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u BiH potiče priljev novih investicija, čime se osiguravaju daljnji rast i sigurnost – rekao je Kabiri.

Facebook komentari