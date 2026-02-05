Fudbal

Zločesti dečko bh. fudbala predstavljen u novom klubu

Objavljeno prije 19 minuta

Said Hamulić potpisao za Vislu

Bh. napadač Said Hamulić ima novi klub. Stigao je na posudbu u poljsku Vislu iz Ploka.

S ovim klubom je potpisao ugovor koji važi do 31. maja 2027. godine i nastojat će oživjeti karijeru nakon neuspjelog transfera u Tuluz.

Podsjetimo, on je transfer u ovaj klub zaradio sjajnim partijama upravo u oljskom fudbalu kada je nastupao za Stal.

Potom je bio na brojnim posudbama, nerijetko je pravio i probleme u klubvima, te sada ima novu priliku da oživi karijeru.

Za Zmajeve je upisao šest nastupa, bez učinka.


