Na Diletinom terenu: Atraktivna Valentina Miletić privukla pažnju tokom velike senzacije

Hrvatska sportska novinarka Valentina Miletić pratila je uživo duel norveškog Bodo/Glimta i Inter na stadionu Đuzepe Meaca, gdje je norveški tim slavio rezultatom 2:1.

Susret je izazvao veliku pažnju zbog iznenađujućeg ishoda i prolaska norveškog tima u osminu finala ukupnim rezultatom 5:2.

Novinarka, koja vodi emisije posvećene hrvatskom elitnom fudbalu, podijelila je fotografiju sa stadiona uz opis “Noć Lige prvaka”, potvrdivši da je meč pratila iz Milana.

U javnosti je često porede sa italijanskom TV zvijezdom Diletom Leotom, a njena objava na društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije pratilaca.

