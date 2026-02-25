Pao helikopter, 15 mrtvih: Potvrđene najcrnje vijesti – među nastradalima i djeca…

Jedini preživjeli u paduvojnog helikoptera u južnom Peruu, u kojem je poginulo 15 ljudi, bio je mali pas koji je pripadao pukovniku koji je bio među putnicima, saopštio je izvor iz vazduhoplovstva za AFP u utorak, prenose Arab News.

Jedini preživjeli u paduvojnog helikoptera u južnom Peruu, u kojem je poginulo 15 ljudi, bio je mali pas koji je pripadao pukovniku koji je bio među putnicima, saopštio je izvor iz vazduhoplovstva za AFP u utorak, prenose Arab News.

Spasioci su pronašli psa među ostacima helikoptera Mi-17 koji se srušio u nedjelju. Ležao je pored tijela svog vlasnika, pukovnika Havijera Nolea (50), koji je bio na letu sa suprugom i dvije kćerke.

– To je ljubimac pukovnika Nolea; on je jedini preživjeli – rekao je izvor, koji je želeo da ostane anoniman, za AFP.

Lokalni mediji su izvjestili da pas djeluje kao da je u redu, ali je iz predostrožnosti odveden u veterinarsku kliniku.

Među 15 poginulih bilo je sedmoro djece kada se ruski helikopter Mi-17 srušio u regionu Arekipa.

Helikopter je nedavno korišćen u spasilačkim operacijama za žrtve poplava u tom području.

Poleteo je iz grada Pisko, u regionu Ika. Spasioci su olupinu locirali u ponedjeljak, nešto više od 300 kilometara dalje, u blizini Čala Viehoa, grada blizu pacifičke obale u Arekipi.

Vazduhoplovstvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće, piše srbija danas.

Facebook komentari