Sin Đorđa Balaševića i njegova supruga čekaju drugo dijete: Neopisiva sreća

Aleksa Balašević, sin Đorđa Balaševića, na svom Instagram profilu objavio je fotografiju supruge Nikoline i ispod nje divnu vijest.

Nikolina je trudna.

– Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive i da budu nečiji zavjet. Zavjet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavjet ne vrijedi. Zahvaljujući ovoj osobi na fotografiji moja loza se nastavlja, nisam više Omega… Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin – napisao je Aleksa.

Dodao je da se bratu raduje i njihova kćerka Vera.

Posebno se obratio supruzi, a pomenuo je i pokojnog velikana.

– Kolika sreća neopisiva može biti za nekog poput mene, da mu Bog šalje još jednog anđela sa tvojim genima… Razumio bih ga da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više… Mirisom neba… Sa tobom, sa vama… Što bi neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba rekao, nisam više VD Balašević, sad sam Balašević u ostavci, za koji mjesec mandat predajem nasljedniku – zaključio je Aleksa.

