YouTube Premium Lite dobio nove dvije mogućnosti

Videoservis YouTube ponovo je aktivirao pretplatu Premium Lite u martu 2025. godine, a sada je najavio i dodatna poboljšanja ovog paketa.

Do sada je Premium Lite korisnicima omogućavao gledanje “većine videa” bez reklama, ali bez dodatnih opcija. U narednim sedmicama pretplatnici će dobiti i mogućnost reprodukcije u pozadini, kao i preuzimanja sadržaja za offline gledanje – također za “većinu videa”.

Ove funkcije biće postepeno uvedene na svim tržištima gdje je Premium Lite dostupan. Kada je riječ o oglasima, kompanija i dalje naglašava da pretplatnici neće imati reklame na većini sadržaja, ali ne na svemu, za razliku od pune Premium pretplate.

Iako je Premium Lite cjenovno pristupačniji od standardnog Premium paketa, s novim opcijama postaje znatno privlačniji korisnicima.

Ipak, važno je obratiti pažnju na detalje: pogodnosti se odnose uglavnom na sadržaj koji nije muzički, ne uključuju kratke videozapise, a oglasi se i dalje mogu pojavljivati tokom pretraživanja ili pregledavanja platforme.

