‘Bojim se da smo izgubili osjećaj za suštinu’: Ministar Delić razriješio dilemu – hoće li 2. mart biti neradni dan?

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić reagovao je na inicijativu delegata (Stranka za BiH) u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džemala Smajića da 1. mart, Dan nezavisnosti BiH, koji ove godine pada u nedjelju, 1. marta, bude obilježen i u ponedjeljak, 2. marta 2026. godine.

Delić u reagovanju napominje da se “Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava 1. marta, onog dana kada pada i to je jasno definisano Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine”, koji je ukazom iz 1995. godine donio predsjedavajući Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović, kao i da u zakonu ne postoji odredba o prijenosu obilježavanja ovog praznika na drugi datum.

– Državni praznik se obilježava dostojanstveno onda kada historijski pripada. Činjenica da ove godine 1. mart pada u nedjelju ne umanjuje njegov značaj, niti opravdava potrebu za administrativnim „premještanjem“ obilježavanja na radni dan. Naprotiv, simbolika i suština Dana nezavisnosti vezane su upravo za taj datum, datum kada je Republika Bosna i Hercegovina, postala nezavisna država. I to je smisao obilježavanja ovog praznika, da se sjetimo toga dana i dostojanstveno ga obilježimo, a ne još jedan slobodan neradni dan. Bojim se da smo izgubili osjećaj za suštinu – poručio je ministar Delić.

Također napominje da je tačno da Vlada Federacije BiH, u okviru svojih nadležnosti, može donijeti odluku da određeni dan proglasi neradnim, ali da je važno “razlikovati zakonsko obilježavanje državnog praznika od odluke o eventualnom dodatnom neradnom danu”.

– Prosto je nezamislivo da Prvi mart obilježavamo drugog marta, a ako je jedini razlog da se dodvorimo građanima i odlukom im damo slobodan dan, onda neka se ova inicjativa usvoji, ali da onda znamo na čemu smo i zbog čega to radimo – da damo ljudima slobodan dan da odmaraju, a ne da produžimo obilježavanje državnog praznika. Neka zahtjevi budu jasno artikulisani. Šta god Vlada odluči, na svima nama je da to ispoštujemo, baš kao i prije nešto više od mjesec dana – navodi Delić.

Delić je kazao da je važno naglasiti i to da se neradni dani u praksi najčešće odnose na one zaposlene u javnom sektoru, dok veliki broj ljudi u privatnom sektoru svakako mora raditi i inicijative i zahtjevi za slobodnim danom uglavnom i dolaze iz javnog sektora.

– Dan nezavisnosti ima svoj historijski i pravni okvir i njegovo dostojanstvo ne zavisi od toga da li pada u radni dan ili vikend. Zabrinjava pokušaj da se pod plaštom brige za građane i „dostojanstvenog obilježavanja“ otvara prostor za političke interpretacije i dnevne kalkulacije. Državni praznici ne bi smjeli biti sredstvo za političko pozicioniranje, niti alat za simboličke poteze kojima se mjeri nečiji patriotizam – poručio je ministar Delić.

Dodao je da su poštivanje zakona, dosljednost u stavovima i ozbiljan odnos prema institucijama jedini kredibilan izraz patriotizm, dok je sve drugo “pokušaj manipulacije osjećajima građana”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

