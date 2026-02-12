„PORUKA IZRAELA USRED TENZIJA: ‘Davidova praćka’ nadograđena na temelju nedavnih borbenih lekcija“

Testovi su simulirali “izazovne scenarije” na temelju nedavnih borbenih lekcija.

Izrael je objavio uspješan završetak velike serije testova nadogradnje svog sustava protuzračne obrane David’s Sling, ključne komponente višeslojne arhitekture proturaketne obrane zemlje. Testovi, provedeni zajedno s američkom Agencijom za proturaketnu obranu i izraelskim obrambenim dobavljačem Rafael Advanced Defense Systems, simulirali su složene i nove prijetnje proizašle iz operativnog iskustva u nedavnim sukobima.

Poboljšane sposobnosti protiv prijetnji koje se stalno razvijaju

Prema izjavi izraelskog Ministarstva obrane, evaluacija je uključivala “širok raspon izazovnih scenarija koji simuliraju postojeće i nove prijetnje”. Davidova praćka dizajnirana je za neutraliziranje raketa, krstarećih projektila, balističkih projektila, zrakoplova i bespilotnih letjelica. Moshe Patel, čelnik Izraelske organizacije za raketnu obranu, pozdravio je seriju kao završetak “potpunim uspjehom, omogućujući značajno unapređenje arhitekture zračne i raketne obrane Države Izrael”.

Srednji sloj slojevitog štita

David’s Sling, koji je operativan od 2017. godine, popunjava kritičnu srednju razinu izraelske integrirane mreže protuzračne obrane – premošćujući jaz između sustava dugog dometa Arrow, sposobnog presretanja balističkih projektila u gornjim slojevima atmosfere, i sustava Iron Dome kratkog dometa, koji brani od raketa i topništva. Proizvođač sustava, Rafael, aktivno je plasirao platformu na tržište međunarodnim kupcima, uključujući nekoliko europskih i azijskih zemalja koje se suočavaju sa sličnim prijetnjama dronovima i projektilima.

Regionalni kontekst i spremnost

Objava dolazi usred pojačanih regionalnih napetosti i tekućih diplomatskih napora u vezi s iranskim nuklearnim programom. Izraelski dužnosnici dosljedno su naglašavali važnost vojne spremnosti u svim scenarijima, čak i dok Sjedinjene Države nastavljaju obnovljene pregovore s Teheranom. Uspješna nadogradnja Davidove praćke jača izraelsku sposobnost obrane svog zračnog prostora iz više smjerova istovremeno, sposobnost koja je sve važnija s obzirom na širenje precizno vođenih projektila među regionalnim protivnicima.

