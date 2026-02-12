Čeka nas jesenji spektakl: Ovo su sve grupe Lige nacija

Večeras je u Briselu održan žrijeb Lige nacija. Ranije smo izvijestili da su Zmajevi u grupi B4 zajedno s Poljskom, Rumunijom i Švedskom.

Poznate su sada i sve grupe.

Liga A

Grupa 1: Francuska, Italija, Belgija, Turska

Grupa 2: Njemačka, Nizozemska, Srbija, Grčka

Grupa 3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka

Grupa 4: Portugal, Danska, Norveška, Vels

Liga B

Grupa 1: Škotska, Švicarska, Slovenija, Sjeverna Makedonija,

Grupa 2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Sjeverna Irska,

Grupa 3: Izrael, Austrija, Irska, Kosovo

Grupa 4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska

Liga C

Grupa 1: Albanija, Finska, Bjelorusija, San Marino

Grupa 2: Crna Gora, Armenija, Kipar, Latvija/Gibraltar

Grupa 3: Kazahstan, Slovačka, Farska Ostva, Moldavija

Grupa 4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta

Liga D

Grupa 1: Gibraltar/Latvija, Malta/Luksemburg, Andora

Grupa 2: Litvanija, Azerbejdžan, Lihtenštajn

