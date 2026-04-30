Komšić: Zagreb može prijetiti, ali odgovor je u Sarajevu

Odgovor na tu politiku se kreira ovdje u Sarajevu, šta god žele Čović i Zagreb dobiće odgovor u Sarajevu, da li to hoće ili neće”, rekao je Komšić.

O crtanju mapa u Zagrebu je rekao da je “oguglao na takve stvari”.

“Čudim se kad se ljudi čude, ovo je samo jedna manifestacija od mnogih u kojoj se poručuje na ono što se želi. Kod nas je to postalo toliko normalno, da niko više ne reaguje. To je standardna politika Zagrebu i pojačat će se u narednom periodu. Nakon izbora će se pojačati, pojačat će se pritisak na BiH iz Zagreba, iz Hrvatske koja je članica EU i NATO-a, ali i drugih zemalja iz EU”, rekao je Komšić i dodao:

“Mogu oni željeti šta god hoće i prijetiti koliko god hoće, odgovor na te prijetnje je ovdje u Sarajevu. Ako imaju partnera u Sarajevu, a imaju, realizovat će te ideje. Nema potrebe da se plašimo bilo koga ako imamo hrabrosti da se tome suprotestavimo”.

Komšić je odgovorio na pitanje mogu li sa HDZ i DF naći za istim stolom.

“Mora se naći, mora se razgovarati svako sa svakim. SDA može voditi pregovore sa kim hoće. Mislimo da, ako SDA misli da zamjeni NIP i NS u koaliciji sa SDP-om, onda nema promjene. HDZ bi držao konce u rukama u FBIH, zahvaljujući Schmidtu. I ako SNSD dobije izbore, šta je onda promjena. Zato mislim da to nije dobra priča. Ali kakve god ko kombinacije pravio, sve to pada onog dana kada se završe izbori u BiH. Bez rezultata na izborima, džaba su vam planovi”, rekao je i dodao da ne žele u RS praviti koaliciju sa SDP-om.

“To smo podržali prošli put i završilo je katastrofalno”, rekao je Komšić.

Dodao je da vjeruje da Slaven Kovačević može pobijediti na izborima i da je “tvrđi” od njega u toj borbi,pišu Vijesti

“Obrazovan, pošten momak, nema razloga zašto čovjek ne bi glasao za njega”, rekao je Komšić.

Govoreći o stavu EU po pitanju Južne interkonekcije, rekao je da su se Evropljani počeli suprotstavljati SAD-u.

“Mi moramo gasiti termoblokove, hidroelektrane imamo koje imamo, ne daju nam nove termoblokove, snaga koja se dobija iz solarne i vjetro energije ne može zamijeniti te kapacitete. Evropa bi da kupujemo njihovu struju koja dolazi iz istih takvih izvora, nuklearnih elektrana, kakve nama ovdje ne dozvoljavaju”, rekao je Komšić i dodao da je ugrožena energetska stabilnost države.

