Mučne godine su prošlost: Od 4. maja stiže nagrada za 3 znaka koji su ostali čista srca

Horoskop od 4. maja: Tri znaka konačno dobijaju što su zaslužili – a zaslužili su mnogo

Početak maja donosi vijesti kakve niste čuli mjesecima. Konačno se okreće na bolje, i to kako!

Ne pominjemo sreću tek tako – 4. maj označava dan kada nebo počinje da vraća dug onima koji su trpjeli sa podignutom glavom.

Tri znaka horoskopa ulaze u period kada će sve što su sijali konačno početi da rađa.

I ne, nećete morati da čekate do sutra – već od ove subote osjećat ćete razliku.

Bikovi – nagrada za sve što ste vrijedno radili

Bikovi, dok drugi pričaju kako bi i šta bi, vi ste ćutali i radili.

Od 4. maja planete vam spremaju takav preokret da ćete se pitati da li sanjate.

Venera, vaša planeta, ulazi u sjajan položaj i donosi sve što ste čekali – i ljubav i novac.

Ko god vas je držao na čekanju, ili krene da se trgne ili odlazi – i u oba slučaja dobijate na značenju.

Pare koje su škripale počinju da teku – bilo kroz posao, bilo kroz pomoć koju niste ni tražili.

Možda dolazi bonus koji niste očekivali, možda uspeh na poslu koji će vas iznenaditi.

A najslađe od svega – mir u duši koji ste samo željeli.

Pazite samo između 18. i 22. maja – tu dolazi ponuda koja može da vam promeni godinu.

Ne odbijajte je iz tvrdoglavosti, sada je vrijeme da budete fleksibilni.

Lavovi dobijaju aplauze koje su zaslužili

Lavovi, vi ste uvijek bili tu da druge podignete.

Da date snagu, da bodrite, da nosite druge na leđima – a niko nije pitao da li i vama treba pomoć.

Horoskop od 4. maja vam kaže – gotovo je sa davanjem bez vraćanja.

Sunce i Jupiter vam spremaju kombinaciju koja se retko viđa – i posao cvjeta i srce pjeva.

Onaj razgovor koji ste izbegavali jer ste mislili da nema smisla – odradite ga do 10. maja.

Šta god da ste ćutali, vrijeme je da kažete. I ne plašite se – ljudi će vas konačno čuti i cijeniti.

Novac dolazi ali ne odjednom kao pljusak – stiže postepeno ali sigurno, kao kada punite tegle za zimu.

Između 4. i 18. maja sve što započnete imaće dug vek – bilo da je riječ o poslu, bilo o uređenju kuće.

Vaša kreativnost konačno dobija zeleno svetlo, ako ste planirali bilo šta svoje, ovo je trenutak.

Škorpije – vaša muka se završila

Škorpije, vi ste šampioni u trpljenju. Koliko puta ste rekli „Pa dobro, neka“ samo da ne pravite probleme?

Od 4. maja kosmičke sile vam šapuću – dosta je bilo neka bude, sad će biti kako hoćete.

Pluton vam posprema haos u glavi, magla se razilazi i vidite ko je ko.

Ko vas cijeni, biće očigledno. Ko vas koristi, odbiće se kao voda od svećnjaka.

Osjećanja koja ste držali u sebi iz straha – vrijeme je da ih pustite.

Bilo da je ljubav koja dugo tinja, bilo posao koji želite da počnete – energija vas nosi.

Zdravlje, koje je možda škripalo, posebno ako ste imali problema sa nervima ili spavanjem – počinje da se popravlja.

Do kraja maja dolaze minimum tri situacije gdje ćete moći da pokažete ko ste i šta znate.

Ne sklanjajte se u senku, izađite naprijed.

Šta čeka ova tri znaka do kraja mjeseca – a nije malo

Bik, Lav i Škorpija imaju nešto zajedničko – jačinu koju drugi ne vide.

Vi niste plakali po ćoškovima. Niste se predavali. Niste gubili vjeru – čak ni onda kada je bilo najteže.

I upravo zbog tog čistog srca i snage, nebo vam sada vraća sa kamatom.

Od 4. do 31. maja možete očekivati:

Ljubavne veze koje dobijaju novi dah ili nove susrete koji brzo postaju ozbiljni

Finansijske prilike kroz dodatne poslove, bonuse ili neočekivane poklone

Zdravlje koje se stabilizuje, posebno kod hroničnih tegoba

Poštovanje od ljudi koji su vas do sada ignorisali

Kako da zgrnete sve što nebo nudi – a nudi mnogo

Evo konkretnih koraka koje možete preduzeti:

Bikovi – Ne bojte se da pokažete osjećanja, vaša snaga nije samo u radu nego i u toplini koju imate.

Lavovi – Prestanite da čekate da vas drugi primijete, sad vi stanite u prvi plan i uzmite što vam pripada.

Škorpije – Pustite stare rane konačno, ne mogu vas više povrijediti ako vi ne dozvolite.

Za sva tri znaka važi: Budite otvoreni za prilike koje dolaze iz neočekivanih pravaca.

Ponekad nas sreća traži tamo gde nismo ni gledali.

SAVJET

Bez obzira na znak, 4. maj donosi veliki reset. Ako vas je život vukao unazad, ovo je trenutak za novi početak. Najvažnije je da verujete da zaslužujete sreću – niste poželjeli previše, samo ste dugo čekali.

Da li ovo znači da će sve biti savršeno odmah?

Ne, ali znači da se energija mijenja u vašu korist.

Male pozitivne promene počinju da se dešavaju i grade momentum.

Šta ako nisam jedan od ova tri znaka?

I drugi znakovi osjećaju pozitivne efekte, ali Bik, Lav i Škorpija imaju najjači kosmički vjetar u leđa.

Koliko dugo traje ovaj period sreće?

Najintenzivniji period je 4-31. maj, ali efekti mogu da se osjećaju do kraja ljeta, piše krstarica.

