Iran prijeti “dugim i bolnim” odgovorom na moguće američke udare

Već smo vidjeli šta se dogodilo vašim bazama u regiji; vaši ratni brodovi će doživjeti istu sudbinu – rekao je Majid Mousavi, komandant vazduhoplovnog krila IRGC-a.

“Odgovorit ćemo na neprijateljske operacije dugim i bolnim udarima, čak i ako su oni kratki i snažni.”

Njegove izjave uslijedile su ubrzo nakon što je Axios izvijestio, pozivajući se na izvore, da će američki predsjednik Donald Trump biti informisan o novim planovima za moguće vojne akcije protiv Irana, koje bi mogle uključivati “kratak i snažan” talas udara,pišu Vijesti

Dok su pregovori između SAD i Irana zapeli, Trump razmatra opcije kako bi prisilio Teheran da se vrati za pregovarački sto.

Prema izvorima upoznatim s razgovorima, on je posljednjih dana rekao svojim glavnim savjetnicima da želi da se nastavi američka pomorska blokada iranskih luka, te je njegov tim počeo pripremati osnovu za takvo produženje, uključujući i dugoročnije zatvaranje Hormuškog moreuza.

Trump trenutno razvija strategiju koja bi nanijela što veću ekonomsku štetu Iranu, u nadi da će natjerati Teheran da se vrati pregovorima bez ponovnog pokretanja vojnih udara, naveli su izvori.

