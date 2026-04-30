Zlatni maj za tri horoskopska znaka: Ko će se obogatiti ovog mjeseca?

Blizanci – veliki povratak na vrh

Za zodijačke Blizance maj će biti mjesec potpune dominacije u poslovnoj i društvenoj sferi. Već 17. maja Merkur ulazi u ovaj znak, a ubrzo nakon njega, 21. maja, to čini i Sunce. To u kombinaciji s trigonom Mjeseca prema Plutonu krajem mjeseca daje nevjerovatnu snagu uticaja.

To je idealan trenutak za potpisivanje važnih ugovora i realizaciju ambicioznih projekata koji su do sada izgledali nedostižno. Kreativnost i moć uvjeravanja biće na najvišem nivou, pa će se na horizontu pojaviti uticajni ljudi i konkretne finansijske ponude.

Bik – stabilizacija i finansijski procvat

Zodijački Bik osjetiće ogromnu podršku već na početku mjeseca, kada 3. maja Merkur ulazi u njegov znak, a 15. maja pridružuje mu se Mjesec, donoseći emocionalno olakšanje. Važan trenutak biće 19. maj, kada Mars također ulazi u njihovu astrološku fazu, dajući energiju za borbu za vlastite interese. Zahvaljujući konjunkciji Sunca i Cerere, Bikovi mogu očekivati pravi procvat u poslovnim i porodičnim pitanjima.

Maj je za njih vrijeme uživanja u luksuzu za koji su dugo i naporno radili.

Vaga – sretne okolnosti

Za zodijačke Vage, maj će donijeti osjećaj lakoće, posebno nakon 25. maja, kada Mjesec ulazi u njihov znak i pravi povoljan trigon s Uranom. Sekstil Venere i Saturna na početku mjeseca osigurava stabilnost u odnosima, dok kasniji trigon Sunca i Plutona otvara vrata velikim pozitivnim promjenama u poslu. Njihova prirodna šarmantnost biće pojačana uticajem Jupitera, pa će i teški razgovori završavati uspjehom i dogovorom. Ovo je zlatno vrijeme za ulaganje u sebe i hrabre korake u životu.

