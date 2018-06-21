Preskačete doručak: Evo zašto to vodi ka nakupljanju sala

Preskakanje doručka može dovesti do brojnih problema u organizmu, uključujući nakupljanje masnoće u predjelu stomaka.

Doručak je ključan obrok jer pokreće metabolizam i osigurava energiju za početak dana. Ipak, zbog užurbanog načina života ili loših navika, mnogi ga preskaču, čime pokreću niz neželjenih procesa u tijelu. Nedostatak doručka može povećati nivo inzulina, što dugoročno vodi ka inzulinskoj rezistenciji i abdominalnoj gojaznosti.

Ova navika povećava i rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, poput gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti i poremećaja regulacije šećera u krvi. Dugoročno, takve posljedice mogu značajno narušiti opće zdravstveno stanje.

Osim toga, izostanak doručka negativno utiče i na koncentraciju, pamćenje i nivo energije tokom dana. Umor, iscrpljenost i slabija sposobnost donošenja odluka česte su posljedice nedovoljnog unosa energije ujutro.

Iako djeluje bezazleno, preskakanje doručka može imati dugoročne posljedice, zbog čega je važno razviti naviku redovnog jutarnjeg obroka i održavati balansiran metabolizam.

