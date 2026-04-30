Zelenski traži pojašnjenje: Primirje za paradu ili korak ka miru?

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je prekid vatre u Ukrajini tokom proslave Dana pobjede 9. maja, nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kijev je danas odgovorio, prenosi Ukrajinska pravda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od svojih zvaničnika da razjasne detalje ruskog prijedloga, te je predložio dugoročniji prekid neprijateljstava. Naveo je da Ukrajina želi mir i ulaže diplomatske napore kako bi se rat završio, ali da je potrebno utvrditi da li Rusija nudi samo kratku pauzu zbog parade ili nešto ozbiljnije.

“Naš prijedlog je dugoročan prekid vatre, sigurnost za ljude i trajan mir. Spremni smo raditi na tome u svakom ozbiljnom formatu”, poručio je Zelenski.

Putinov savjetnik Jurij Ušakov izjavio je da je ruski predsjednik inicirao razgovor s Trumpom i predložio prekid vatre 9. maja. Trump je razgovor ocijenio vrlo dobrim i izrazio nadu da bi rješenje sukoba moglo doći uskoro, dodajući da je i sam predložio kratkotrajno primirje.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha kritikovao je prijedlog, pitajući zašto prekid vatre ne bi stupio na snagu odmah. Naglasio je da je Ukrajina spremna na potpuni prekid vatre u trajanju od 30 dana.

Ovogodišnja parada u Moskvi održat će se bez teške vojne opreme, što ruske vlasti objašnjavaju “trenutnom operativnom situacijom”, dok analitičari smatraju da to ukazuje na nedostatak opreme i sigurnosne rizike. Rusija je pretrpjela velike gubitke, a Moskva je i dalje izložena napadima ukrajinskih dronova.

Privremeni prekid vatre mogao bi smanjiti rizik od napada tokom parade, ali i omogućiti ruskim snagama predah, reorganizaciju i dopunu resursa.

Analitičari ocjenjuju da je prijedlog politički tempiran kako bi se Rusija prikazala spremnom za pregovore i izvršio pritisak na Ukrajinu. Ako Kijev odbije, Moskva bi to mogla iskoristiti u propagandne svrhe.

Dan pobjede ima ključnu ulogu u ruskoj politici i retorici, a Kremlj rat u Ukrajini sve više povezuje s borbom protiv nacizma iz Drugog svjetskog rata.

Ovaj prijedlog dolazi nakon što je Rusija ranije odbila sličnu inicijativu Ukrajine za prekid vatre. Također, nedavno primirje za pravoslavni Uskrs više puta je prekršeno, zbog čega postoji veliko nepovjerenje prema novim prijedlozima, pišu Vijesti.

