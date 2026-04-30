Khamenei zaprijetio: Strani akteri u Zaljevu završit će u dubinama mora

Iranski vrhovni vođa je rekao da će Teheran osigurati regiju Zaljeva i eliminisati ono što je opisao kao “zloupotrebe neprijatelja nad plovnim putem”.

– Mi i naši susjedi s druge strane Perzijskog i Omanskog zaljeva dijelimo zajedničku sudbinu, a strani akteri – koji dolaze hiljadama kilometara daleko s pohlepnim namjerama – nemaju mjesta ovdje osim u dubinama njegovih voda – rekao je, prema navodnoj izjavi koju je prenio CNN.

Vrhovni vođa je dodao da bi novo upravljanje moreuzom donijelo mir, napredak i ekonomske koristi svim državama Zaljeva,pišu Vijesti

