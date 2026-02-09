Vijesti

Vijeće ministara usvojilo Program reformi, ide u sjedište NATO-a

Objavljeno prije 52 minute

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om BiH, jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine 2025., koji će Ministarstvo vanjskih poslova dostaviti u sjedište NATO-a u Briselu.

Usvajanje ovog važnog dokumenta u funkciji je osiguranja uslova za kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učestvovanja BiH u NATO-ovu programu “Partnerstvo za mir”.

Program reformi BiH predstavljen je u pet poglavlja i uključuje politička i ekonomska pitanja te odbrambena i vojna, kao i pitanja resursa te sigurnosna i pravna.

Odnosi s NATO-om, kao jedan od vanjskopolitičkih prioriteta institucija BiH, kontinuirano se razvijaju kroz razne programe i mehanizme saradnje,pišu Vijesti

Bosna i Hercegovina i na ovaj način iskazuje opredijeljenost za uključivanje u savremene evropske, političke, ekonomske i procese sigurnosne saradnje te predanost principima demokratije, zaštite ljudskih prava, tržišne ekonomije i vladavine prava.


