Adnan Karaman nakon što je pravosnažno oslobođen: Čitav život sam maštao da budem policajac, a sada sam na birou

Nakon pet godina Adnan Karaman i Kemal Hrvo, nekada ugledni policajci, pravomoćno su oslobođeni optužnice za zlostavljanje te postupanje koje je dovelo do smrti. Njihovom kolegi Džemalu Hadžiabdiću proces će zbog proceduralnih stvari biti obnovljen. Iako dokazano nevini, i Hrvo i Karaman ostali su bez posla. Međutim, priča o dvojici otpuštenih uzornih policajaca otvara mnogo šire polje i priču, a riječ je o postupanju pravosuđa.

Ja sam Adnan Karaman, bivši policijski službenik, pripadnik MUP-a Kantona Sarajevo. Višestruko nagrađivan u svojoj policijskoj karijeri, koji je zbog uposlenika ove institucije ostao bez posla i trenutno se nalazim na birou – govori Karaman za Federalnu televiziju dok stoji pred zgradom Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Policijski službenik

– Čitav život sam maštao da postanem policajac. Moj otac je policijski službenik u penziji. Čitav život okružen sam policijskim službenicima i taj poziv je jedini poziv u mom životu koji je postojao – dodaje.

Ovaj nekada uzorni policajac s još dvojicom kolega našao se na optuženičkoj klupi nakon što su se 31. jula 2020. dali u potjeru, rizikujući, moguće je, i život za višestrukim prijestupnicima, među kojima je bilo i lice s potjernice. U njihovoj profesiji ne postoji presumpcija nevinosti, optužnica je značila i otkaz s posla.

– Posljedicom takvih zakonskih regulacija komesar bude prinuđen da mu otkaže radni odnos i da mu taj radni odnos prestane – govori Alen Nakić, advokat Adnana Karamana.

Najprije se postavlja pitanje kako je došlo do optužnice. Nakon hvatanja jednog od bjegunaca, drugi je nastavio bijeg. Pri tome je doživio povrede, nakon čega je preminuo. I prvostepeno i drugostepeno su proglašeni nevinima za uzrok smrti. O tome dovoljno govore završne riječi Tužilaštva nakon pet godina suđenja i nakon što su uzorni policajci ostali bez posla.

– Stavljano mu je na teret u činjeničnom opisu određena radnja koja je apsolutno nije imala dokaza. Takvi dokazi nisu provedeni u sudnici. I to se dešava, to nije samo ovaj predmet. Mislim da je to strašno – ističe Adna Dobojlić, advokatica Kemala Hrve.

– U svom završnom izlaganju uvažna kolegica kantonalna tužiteljica je izričito rekla da za optuženog Karaman Admana ne postoji ni jedan dokaz da je on učinilac krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, ali i dalje insistiram na tome da je on učinilac krivičnog djela – kaže Nakić.

Rijetko se zapitamo šta olako podizane optužnice proizvode. Ovi policajci možda će i biti vraćeni na posao. Ali nenadoknadiva šteta je već učinjena. Izgubili su, možda, i najproduktivnijih pet godina napredovanja u službi.

– Uništavaju se životi, ljudi ostaju bez posla, uništavaju se porodice. Ne samo u smislu da se razdvoje porodice, nego se dešavaju strašne bolesti. Znam niz svojih klijenata koji su živjeli ovake situacije, razboljeli su se i to su sada teški pacijenti. Njihove porodice su se razboljele – ističe Dobojlić.

Javna ličnost

Slučaj Adnana Karamana je, gotovo, vapaj policijske struke.

– Ukoliko mu se unaprijed pripisuje krivica prije nego što to utvrdi sud, ukoliko stvar dođe do suda, a to je posebno opasno ukoliko se time bave ljudi koje kolokvijalno nazovemo javne ličnosti. Njihova riječ u javnom prostoru je teška – kaže bivši i odlikovani policajac Dragan Mioković.

– U tom smislu ne možemo a da ne primijetimo i vrlo aktivno učešće medija u stvaranju takve slike – upozorava Nakić.

U konačnici, šta i mediji i tužilaštva i sudovi mogu proizvesti. Ovaj nekada uzorni policajac poručuje kolegama, nakon i medijske i sudske golgote kroz koju je prošao, hvatajući lice s potjernice:

– Pametnije je da se okrene glava, ispade tako, nažalost, da ti isti časni policajci kojih ima u ovoj državi, u ovom kantonu, da okrenu glavu kada naiđu na problem.

Ipak, bio je to samo trenutak revolta i malodušnosti. Osmijeh pri pitanju o povratku u službu dovoljno govori: “Nadam se da hoću

