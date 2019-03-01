Danas isplata uvećanih penzija za januar

Nakon što je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO prošao parlamentarnu proceduru i objavljen u “Službenom listu”, upravni odbor Zavoda donio je odluku o akontacionom usklađivanju penzija

Odluka o akontacionom usklađivanju donesena je jer u trenutku njenog donošenja još nisu bili poznati zvanični parametri rasta prosječne bruto plate i indeksa potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Po objavi navedenih pokazatelja, Upravni odbor donijet će konačnu odluku o usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati od 1. januara 2026.

Nakon dobijanja saglasnosti Vlade Federacije BiH na navedenu odluku Upravnog odbora, stručne službe Zavoda MIO/PIO obavile su potrebna testiranja te uspješno uradile obradu penzija, čime su se stekli pravni i tehnički preduvjeti za isplatu 11,2 % uvećanih penzija za januar 2026., a koja će biti realizirana 5. februara 2026. Sredstva za isplatu osigurana su budžetom Federacije BiH.

Najniža penzija korisnika, prema donesenoj odluci, koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava se s 599,28 KM na 666,40 KM; zajamčena penzija povećava se sa 715,21 KM na 795,31 KM; najviša penzija povećava se s 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.

