Stanje na putevima u BiH za 5. februar

Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama, posebno na širem području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe, Velike Kladuše i Bužima, kao i na dionici Glamoč–Priluka.

Vozače upozoravamo na jake udare vjetra, na dionicama Srebrenik–Šićki Brod, Ormanica–Gradačac i Orašje–Tuzla, gdje su mogući otežani uslovi za odvijanje saobraćaja, posebno za teretna i vozila sa prikolicom.

U višim planinskim predjelima povremeno je zabilježen slab snijeg, posebno na pravcu Gornji Vakuf/Uskoplje–Prozor preko Makljena, kao i na relaciji Kupres–Šuica, gdje je kolovoz mokar, ali prohodan.

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke, a izdvajamo: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

U spomen sjećanja na stradale, obustavlja se saobraćaj u ulici Mula Mustafe Bašeskije, kod pijace Markale, u vremenu od 12:00 do 12:30 sati.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Povremeno se na graničnim prelazima pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Zbog obustave saobraćaja, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Kao alternativni pravac, vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina. Putničkim vozilima dodatno se preporučuje dionica Sarajevo-Trnovo-Grebak-Jabuka-Ustikolina, s obzirom na povoljnije stanje kolovoza i bolju prohodnost ove dionice.

