Oglasila se Mia Kovačić nakon objave da se njezino ime spominje u Epstinovim spisima

Hrvatska voditeljica Mia Kovačić oglasila se nakon što je objavljeno da se njeno ime pojavljuje u novim dokumentima vezanim za Džefrija Epstina.

– Iz medija sam doznala da se moje ime spominje u e-mailovima iz slučaja Džefrija Epstina. Uopće ne poznajem osobe uključene u taj slučaj niti sam znala da se moje ime dijeli ili komentira u tuđoj privatnoj korespondenciji – poručila je Kovačić, prenosi Dnevnik.hr.

Podsjećamo, Epstinov bliski saradnik Boris Nikolić 2014. godine slao je linkove na hrvatske modele i agencije te sugerirao da “pogleda” ponudu iz Zagreba, a u jednom od mailova spominje se i Mia Kovačić.

U jednom mailu naslova “Prijateljica mog brata” od 20. januara 2014., Nikolić šalje Epstinu link na članak i navodi: “Zove se Mia Kovačić – model je iz Zagreba”. U drugom mailu istog dana šalje link na stranicu s popisom “najuspješnijih hrvatskih modela”.

Ko je Hrvat koji je Epstinu nudio hrvatske manekenke i brod?

Epstein je u jednom mailu odgovorio da “modeli izgledaju hrvatski”. Nema podataka o daljnjem raspletu ove korespondencije, niti je poznato je li koja od modela bila odabrana od strane Epstina. Važno je napomenuti da samo pojavljivanje u objavljenim dokumentima iz Epstinovih spisa ne znači nužno da je počinjeno bilo kakvo protupravno djelo.

Facebook komentari