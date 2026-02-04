Dodik stigao u Washington pa otišao pogledati NBA utakmicu

“Tu smo”, napisala je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uz fotografiju s Dodikom u Washingtonu.

Nedugo nakon toga Dodik je odlučio otići na NBA utakmicu između Washington Wizardsa i New York Knicksa.

“Pravo je zadovoljstvo pogledati dobar košarkaški meč”, napisao je na društvenim mrežama.

Krajem oktobra prošle godine, kao rezultat uspješnog lobiranja kod nove američke administracije, Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i drugim članovima SNSD-a ukinute su američke sankcije. Iako je govorio da u Ameriku više nikada neće otići, Dodik je dočekao prvu priliku da “ode preko bare”. prenosi Klix.

