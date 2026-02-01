Kako izgleda nova zgrada Univerzitetske biblioteke u Sarajevu: Izgradnja ulazi u završne infrastrukturne faze

Izgradnja Univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu odvija se planiranom dinamikom i trenutno ulazi u ključne infrastrukturne i enterijerske faze realizacije.

Nakon uspješno završenih armirano-betonskih i zidarskih radova, u punom su jeku krovopokrivački radovi, kojima se osigurava potpuna zaštita objekta, dok se paralelno intenzivno izvode radovi na mašinskim instalacijama, vodovodu i kanalizaciji te elektroinstalacijama, čime se postavlja temelj savremene i dugoročno održive infrastrukture.

Uporedo s tim, unutrašnjost objekta dobija svoj konačni oblik kroz niz građevinsko-zanatskih radova, uključujući ugradnju bravarskih elemenata, molerske i druge enterijerske intervencije, koje će prostoru osigurati visoku funkcionalnost i estetsku vrijednost, u skladu sa savremenim standardima univerzitetskih biblioteka.

Ocjenjujući značaj ovog projekta, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk prilikom jučerašnjeg obilaska gradilišta istakao je da izgradnja Univerzitetske biblioteke nadilazi klasičnu investiciju u objekt i predstavlja strateško ulaganje u budućnost društva.

– Univerzitetska biblioteka je temelj modernog univerziteta i jasna poruka da Kanton Sarajevo znanje, nauku i mlade ljude stavlja u središte svojih razvojnih politika. Biblioteka će biti vrlo moderno opremljena, po najvišim svjetskim standardima, s posebno projektiranim depoima za očuvanje raritetne građe i kontroliranim prostorima za građu koja zahtijeva posebne uslove čuvanja – poručio je premijer Uk, dodajući da je posebno važno što se ovaj projekt realizira nakon višegodišnjih zastoja i blokada, ali danas s jasnom vizijom i stabilnom dinamikom.

Premijeru Uku u obilasku gradilišta pridružili su se i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Dušanka Bošković, ministrica pravde i uprave prof.dr. Darja Softić Kadenić i ministar finansija Afan Kalamujić, kojima su detalje realizacije projekta predstavili rektor UNSA, prof.dr. Tarik Zaimović, direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov, direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa UNSA Lejle Hajro, tvorac idejnog projekta, prof.dr. Adnan Pašić, te predstavnici izvođača radova.

Ministrica Bošković naglasila je da će ova zgrada biti centralno mjesto, gdje će studenti moći da se okupljaju i uče, kao što je to praksa u modernim univerzitetima Evrope.

– Biblioteka je srce jednog univerziteta. Ne samo zbog tradicionalnog značaja biblioteke, već i zbog mnogih savremenih usluga koje biblioteke i bibliotekari pružaju. To je mjesto za koje se nadamo da će biti okupljalište, ne samo studenata i akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu, već i šire – navela je ministrica Bošković.

Univerzitetska biblioteka bit će smještena u istočnom dijelu Kampusa Univerziteta u Sarajevu, u neposrednoj blizini Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, te će predstavljati prvi izgrađeni objekt koji jasno dočarava budući izgled i koncept modernog kampusa. Prostirući se na više od 7.000 kvadratnih metara, biblioteka će obuhvatati savremene čitaonice, multimedijalne sale, digitalne arhive, prostore za konferencije i istraživački rad, uz poseban fokus na primjenu najsavremenijih tehnologija i potpunu prilagođenost osobama s invaliditetom.

Rektor Zaimović istakao je da će nova biblioteka imati ključnu ulogu u razvoju akademske zajednice i jačanju međunarodne saradnje te naglasio ulogu biblioteke u svakodnevnom studentskom životu i razvoju kampusa.

– Naša je želja da to postane jedno srce u kojem će se okupljati svi studenti Univerziteta u Sarajevu u svom radu i svakodnevnom djelovanju. U univerzitetima u Evropskoj uniji studenti najviše vremena provode upravo u bibliotekama, u čitaonicama. I zato je ova biblioteka u centru kampusa i treba predstavljati ishodište buduće izgradnje i razvoja kampusa Univerziteta u Sarajevu – izjavio je rektor Zaimović.

Vlada Kantona Sarajevo ostaje opredijeljena da, u saradnji s Univerzitetom u Sarajevu i međunarodnim partnerima, osigura nastavak izgradnje ostalih segmenata kampusa, s ciljem stvaranja integrisanog univerzitetskog prostora koji će studentima i akademskoj zajednici pružiti sve potrebne resurse na jednom mjestu, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

