CRVENI METEOALARM U BIH: Očekuje se i do 80 litara kiše po metru kvadratnom

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje oblačno vrijeme sa jakom kišom. Prije podne, padavine se najprije očekuju u južnim i jugozapadnim područjima, a postupno i u ostalim dijelovima.

Očekivana količina padavina za područje Hercegovine, centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne je uglavnom od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

U ostalim područja prognozirana količina padavina se kreće od 10 do 30 litara po metru kvadratnom. Vjetar je umjerene jačine, sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu do 15 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Jutranja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura zraka oko 10 stepeni.

Za područje Hercegovine, centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne izdat je crveni meteoalarm za vrijeme od 6 sati danas do sutra u 3 ujutro zbog obilnih padavina.

– Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode – navodi se u preporukama.

