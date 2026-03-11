Uživajte u još nekoliko sunčanih dana: Od ponedjeljka kiša i drastičan pad temperatura

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nešto više oblačnosti očekuje se u četvrtak, 12. marta, dok će u periodu od 12. do 15. marta biti promjenljivo i umjereno oblačno vrijeme, uz mogućnost rijetkih padavina. Više oblačnosti i povremene kiše izgledne su naročito na zapadu, jugozapadu i u centralnim dijelovima Bosne.

Meteorolozi navode da će polje visokog zračnog pritiska i dalje biti postojano, dok će priticanje tople i vlagom bogate zračne mase imati ključni uticaj na vremenske prilike u narednim danima.

U takvim okolnostima, tokom većeg dijela sedmice mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, ali će u većini krajeva dominirati stabilnije i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine.

Promjena vremena očekuje se početkom naredne sedmice. U ponedjeljak, 16. marta, a posebno u utorak, 17. marta, prognozira se prodor hladne fronte sa sjevera koji bi većem dijelu zemlje mogao donijeti prolazno nešto jače padavine i pad temperature. Na planinama se očekuje i snijeg.

Zbog dolaska hladnijeg zraka, period od 17. do 20. marta mogao bi obilježiti pad temperatura za oko 7 do 8 stepeni Celzijusa u odnosu na vrijednosti zabilježene ovih dana.

Do 19. marta jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se između 2 i 6 stepeni, dok će u Hercegovini iznositi od 6 do 11 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 17 stepeni, a u Hercegovini do 19 stepeni Celzijusa.

Od 20. marta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature. Minimalne jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5 stepeni, u Hercegovini od 4 do 9 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 13, a u Hercegovini do 16 stepeni Celzijusa, prenosi Klix.

