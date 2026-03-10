Za 4 znaka horoskopa 25. marta stiže sreća kakvu ne pamte

Sve se mijenja u utorak, 25. marta, kada za Bika, Škorpiju, Jarca i Vodoliju počinje sreća kakvu ne pamte, a novčanici postaju tijesni. Neće biti postepenog napretka niti čekanja u redu. Sudbina udara direktno i mijenja vam život iz korijena.

Ovaj 25. mart je dan kada se brišu sve stare muke. Osjetićete ono olakšanje koje se riječima teško opisuje. To je onaj duboki uzdah kada shvatite da sutra ne morate da pozajmljujete. Pritisak u grudima, onaj kamen koji ste nosili mjesecima, konačno nestaje.

Vodolija: Iznenadna premija koja briše sve brige

Vodolije, vama ovaj datum donosi novac koji niste zaradili znojem. Može biti dobitak na igrama na sreću ili neka stara isplata na koju ste potpuno zaboravili. To je onaj osjećaj kada vam stigne SMS iz banke, a vi tri puta trljate oči jer ne vjerujete u broj nula na ekranu.

Srce će vam ubrzano kucati dok budete razmišljali šta ćete prvo da kupite. Ali budite pametni. Vaša sklonost da odmah sve podijelite drugima može vas brzo vratiti na nulu. Sačuvajte nešto za sebe, jer je ovo vaša sreća kakvu ne pamtite, a ne poklon za cijelu ulicu.

Jarac: Poslovna ponuda koju ne smijete da odbijete

Jarčevi, vama 25. mart donosi ugovor života. Neko moćan će prepoznati vaš trud i ponuditi vam uslove o kojima ste do juče samo maštali. Osjetićete onaj vreli nalet ponosa u stomaku jer ste svima dokazali koliko vrijedite.

Više nećete morati da trpite šefove koji vas ne cijene. Ipak, pazite da vas taj uspjeh ne udari u glavu. Moć kvari ljude, a vama je sada najpotrebnija hladna glava. Jedan pogrešan potez ili bahatost mogu vam pokvariti ovaj savršen trenutak.

Bik: Stižu pare od kojih se kupuju stanovi i kola

Bikovi, 25. marta se završava vaš post. Dobijate vijest o prodaji nekretnine ili rješavanju sudskog spora koji se razvlačio decenijama. To je onaj trenutak kada bacite ključeve na sto i kažete porodici: „Gotovo je, uspjeli smo.“

Suze radosnice će same krenuti. Cijeli život ste štedjeli i zakidali od sebe, a sada je red da uživate. Čuvajte se samo zavidnih komšija koji će odmah početi da šapuću iza vaših leđa. Vaš mir nema cijenu, pa ne dozvolite nikome da vam pokvari ovaj blagoslov.

Škorpija: Dan kada dugovi postaju prošlost

Škorpije, za vas je 25. mart dan slobode. Zatvorićete sve minuse i vratiti sav novac koji ste dugovali prijateljima ili banci. Osjetićete se lakše za sto kilograma. Kao da ste konačno isplivali na površinu i uzeli vazduh poslije dugo vremena.

Ovaj preokret je sudbinski jer vam otvara vrata za nove poslove. Nećete više raditi iz straha, već iz želje. Jedini izazov biće vaša sumnjičavost. Nemojte tražiti zamku tamo gdje je nema; nekada se lijepe stvari dešavaju jer ste ih zaslužili.

Sudbina je donijela odluku

Sve što je bilo loše ostaje iza vas u martu. Ova četiri znaka osjetiće šta znači kada se nebesa otvore. Biće to sreća kakvu ne pamte generacije u vašoj porodici. Pripremite se za promjene, jer od 25. marta ništa više neće biti isto, prenosi Krstarica.

Da li ste spremni da postanete bogati preko noći?

