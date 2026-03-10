Da li kosu treba farbati kad je prljava ili čista: Frizeri odgovorili

Stojite pred ogledalom noć prije dugo iščekivanog termina kod frizera i postavljate sebi klasično pitanje: oprati kosu ili je ostaviti prljavom za bojenje?

Generacijama se prenosio savjet da je za bojenje kose bolja masnija podloga, uvjerenje toliko ukorijenjeno da ga mnogi i danas slijede bez preispitivanja. Taj stari mit, međutim, potiče iz vremena kada su boje za kosu bile znatno agresivnije, prepune amonijaka i teških hemikalija.

U to doba prirodni sebum koji vlasište luči služio je kao preko potrebna barijera, štiteći osjetljivu kožu glave od iritacija, peckanja, pa čak i opekotina. No, tehnologija je napredovala, a sa njom i pravila igre.

Moderne boje traže čistu podlogu

Stručnjaci se danas slažu da je priča o neophodnosti prljave kose u većini slučajeva zastarjela. Moderne, profesionalne boje za kosu imaju znatno nježnije i sofisticiranije formule. Dizajnirane su tako da najbolje djeluju na čistoj podlozi, jer ne moraju trošiti snagu na probijanje kroz slojeve masnoće, ostataka proizvoda za oblikovanje i nečistoća.

Štaviše, ako na termin dođete sa kosom na kojoj su naslage suvog šampona od tri dana, laka za kosu ili gela, rizikujete lošiji rezultat. Te naslage stvaraju svojevrsni oklop oko dlake koji sprečava ravnomjerno prodiranje pigmenta, što može dovesti do neujednačene boje, mrlja ili slabijeg prekrivanja sijedih vlasi.

Zamka pogrešne procjene nijanse

Osim što utiče na hemijski proces, pretjerano masna kosa može predstavljati i praktičan problem za vašeg frizera. Naime, sloj sebuma i proizvoda može vizuelno potamniti vašu prirodnu nijansu za jedan do dva tona.

Zbog toga frizer može pogrešno procijeniti vašu početnu boju i zamiješati neadekvatnu formulu, što znači da na kraju nećete dobiti željenu nijansu sa fotografije koju ste donijeli kao inspiraciju. Takođe, na čistoj kosi koja je lepršava mnogo je lakše precizno odvajati pramenove za tehnike poput balajaža ili pramenova na foliju, dok slijepljena kosa otežava postizanje čistih i definisanih rezultata.

Zlatno pravilo

Dakle, koje je rješenje? Većina frizera danas preporučuje zlatnu sredinu. Idealno je oprati kosu dan ili dva prije termina za bojenje, odnosno otprilike 24 do 48 sati ranije. Na taj način kosa će biti čista od proizvoda za oblikovanje i spoljašnjih nečistoća, što će boji omogućiti da se besprijekorno primi.

Istovremeno, vaše vlasište će imati dovoljno vremena da proizvede tanak, zaštitni sloj prirodnih ulja koji će pružiti blagu zaštitu od iritacija, ali neće ometati proces bojenja. Prije samog termina važno je izbjegavati nanošenje teških regeneratora, maski na bazi ulja ili silikonskih seruma jer oni takođe mogu stvoriti film na kosi i blokirati prodiranje boje.

Izuzetak koji potvrđuje pravilo

Kada je prljava kosa ipak bolji izbor? Iako je mit o prljavoj kosi uglavnom srušen, postoji jedan važan izuzetak gdje staro pravilo i dalje važi, a to je kod procesa izbjeljivanja kose. Blanš je i dalje hemijski vrlo intenzivan proizvod koji može biti agresivan za vlasište.

U ovom slučaju deblji sloj prirodnog sebuma vaš je najbolji saveznik. Zato se preporučuje da kosu ne perete barem dva, a po mogućnosti i tri dana prije termina za izbjeljivanje, naročito ako se blanš nanosi direktno na tjeme. Prirodna masnoća stvoriće snažnu zaštitnu barijeru koja će ublažiti osjećaj peckanja i svraba te smanjiti rizik od ozbiljnijih iritacija ili oštećenja kože.

Prelivi i polutrajne boje

Potpuno suprotna pravila važe za polutrajne boje, prelive, tonere i popularne fantasy boje. Za razliku od trajnih boja koje prodiru duboko u strukturu vlasi, ovi proizvodi djeluju tako da se pigmenti lijepe za spoljašnju površinu kose.

Da bi se taj proces odvijao uspješno i ravnomjerno, podloga mora biti savršeno čista. Bilo kakav sloj masnoće ili ostataka proizvoda spriječiće pigment da se pravilno uhvati, zbog čega će boja biti neujednačena, blijeda ili će se isprati već nakon prvog pranja. Stoga, ako planirate da osvježite boju prelivom, najbolje je oprati kosu neposredno prije termina, idealno na sam dan odlaska u salon.

Ključ dugotrajnosti

Jednako važno kao i priprema kose za bojenje jeste i briga o njoj neposredno nakon tretmana. Ovdje se svi stručnjaci slažu oko jednog ključnog pravila – nemojte prati kosu odmah.

Nakon procesa bojenja, kutikula dlake (spoljašnji zaštitni sloj) ostaje otvorena, a potrebno je vrijeme da se ponovo zatvori i „zaključa“ molekule boje unutar dlake. Taj proces može potrajati i do 72 sata.

Ako operete kosu prerano, doslovno ćete isprati svježu boju i trud vašeg frizera niz odvod. Zato je preporuka sačekati minimalno 48 sati, a idealno bi bilo puna tri dana prije prvog šamponiranja. To će osigurati dugotrajnost i postojanost vaše nove, blistave boje, prenosi Stil.

