“Casus belli”: Grčka i Turska na ivici sukoba

Ova objava označava ponovno otvaranje jednog od najosjetljivijih pitanja u grčko-turskim odnosima .

Grčki ministar vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis potvrdio je 16. siječnja da Atena planira dodatna proširenja izvan postojećih šest nautičkih milja koje trenutno definiraju grčke teritorijalne vode u Egejskom moru , usklađujući tu regiju s mjerama koje su već poduzete u drugim morskim područjima.

„Danas se naš suverenitet u Egejskom moru proteže na šest nautičkih milja . Kako je postignut sporazum s Egiptom i Italijom , uslijedit će daljnje širenje teritorijalnih voda “, rekao je Gerapetritis.

Grčka je već proširila svoje teritorijalne vode u Jonskom moru sa šest na 12 nautičkih milja nakon bilateralnog sporazuma s Italijom, kao i potpisivanja sporazuma o pomorskom razgraničenju s Egiptom u istočnom Sredozemlju.

Egejsko more je, međutim, ostalo iznimka zbog dugogodišnjeg protivljenja Turske i odluke turskog parlamenta iz 1995. kojom je svako jednostrano proširenje grčkih teritorijalnih voda preko šest milja proglašeno “casus belli”, odnosno razlogom za rat.

Spor u Egejskom moru nadilazi teritorijalne vode i uključuje zračni prostor, prelete, kontinentalni pojas i isključive ekonomske zone (IEZ) u poluzatvorenom moru s brojnim grčkim otocima uz tursku obalu.

Grčki dužnosnici inzistiraju da međunarodno pomorsko pravo dopušta ograničenje od 12 nautičkih milja, dok Ankara tvrdi da geografske specifičnosti Egejskog mora čine takvo proširenje neprihvatljivim .

Gerapetritis je predstavio nedavne poteze kao dio šire pomorske doktrine , koja povezuje teritorijalne vode s ekološkim inicijativama i nacionalnim suverenitetom. Naglasio je da Grčka neće odustati od svojih stavova, a istovremeno je najavio da će granice dva planirana morska parka, uključujući jedan u Egejskom moru površine 9500 četvornih kilometara, izvorno oko južnih Ciklada, biti objavljene u srpnju.

Ankara je izrazila svoje protivljenje tom potezu, smatrajući ga presedanom u utvrđivanju jurisdikcije.

Što znači “povod za rat”?

“Casus belli” je latinski izraz koji doslovno znači događaj koji uzrokuje rat. Međutim , “casus belli” ne opisuje skup okolnosti koje dovode do rata, već samo posljednji, odlučujući razlog koji napadačka država koristi kao razlog za objavu rata.

