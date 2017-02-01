U BiH u 2024. gotovo tri posto mesa nije bilo u skladu s važećim propisima

Kada su u pitanju mikrobiološki kriteriji, najveći broj neodgovarajućih uzoraka je bio u podkategorijama “proizvodi od svježeg mesa” (mljeveno meso), “životinjski trupovi” (trupovi domaće kokoši i trupovi goveda), te “proizvodi od svježeg mesa”, potvrđeno je Feni iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Najčešći uzrok utvrđenih neispravnosti je prisutnost E. coli, aerobnih mezofilnih bakterija i Enterobacteria. Prisutnost navedenih mikroorganizama definirana je u kriterijima higijene procesa.

Iz navedene Agencije su podsjetili kako službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane životinjskog podrijetla pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu, provodi granična veterinarska inspekcija u sastavu Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine,. prenosi Avaz.

Naveli su kako je uvoz proizvoda životinjskoga podrijetla u BiH dopušten samo iz zemalja ili dijela zemalja za koje je odobren izvoz u zemlje EU ili ako je obavljena kontrola od strane Ureda za veterinarstvo BiH.

“Svaku pošiljku hrane životinjskoga podrijetla pri uvozu u BiH mora pratiti veterinarsko-zdravstveni certifikat izdan od mjerodavnog tijela zemlje izvoznice. Ukoliko pošiljka hrane životinjskoga podrijetla pri uvozu hrana zadovoljava propisane uvjete, Ured za veterinarstvo BiH izdaje rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji”, rekli su iz Agencije.

