Plaćanje po kvadratu ide u prošlost: KS mijenja obračun komunalnih usluga

Na sjednici bi se trebale naći prijeko potrebne izmjene i dopune Zakona o komunalnoj čistoći.

Podsjetimo, ove izmjene je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša uputilo u skupštinsku proceduru još prije dva mjeseca.

“Na zahtjev građana i na zahtjev poslodavaca uveli bismo pravedniji način plaćanja naknade za ovu uslugu. Za građane umjesto kvadrata stambenog prostora osnova za obračun bio bi broj članova domaćinstva, a za poslovne subjekte količina odvezenog otpada“, pojasnili su za Vijesti.ba iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Ministar Mladen Pandurević je ranije govoreći o na ovu temu,za Vijesti.ba rekao da građani moraju plaćati komunalnu uslugu, ali ni feninga više od onoga što stvarno treba da plate, te da se neefikasnost rada komunalnih preduzeća, ne može prebaciti na leđa građana kroz cijenu usluge.

„Mora se promijeniti način utvrđivanja jedinične cijene usluge za odvoz smeća. Ovdje je sada kvadratni metar i za građanina i kompanije. Neko ima prostor od 1000 kvadrata, radi u 200, a plaća odvoz smeća za 1000. Nije isto 1000 kvadrata za informatičku djelatnost i za prodaju drveta i slično“, rekao je ranije za Vijesti.ba Pandurević.

