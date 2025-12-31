BiH

U Sarajevu postavljena najveća bina do sada za javni doček Nove godine

Objavljeno prije 35 minuta

Grad Sarajevo i tehnički organizatori su u završnoj fazi priprema za javni doček Nove 2026.godine. Na platou iza SCC-a postavljena je grandiozna bina, duga 38 m i visoka 12 m, što je čini najvećom ikada za doček Nove godine u Sarajevu.

Osim nje, spektakularni specijalni efekti upotpuniće vrhunski muzički doživljaj da bi publika provela nezaboravnu novogodišnju noć.

– Vrhunski produkcijski standardi osigurani su ozvučenjem Meyer Sound LEO, najkvalitetnijim i najskupljim razglasom na svijetu, koji garantira besprijekoran zvuk – kazao je izvršni producent Nedim Srnja.

Vizuelni spektakl dodatno će upotpuniti 150 m2 LED-ekrana visoke rezolucije, kao i 160 savremenih rasvjetnih tijela, zahvaljujući kojima će Sarajevo u novogodišnjoj noći zasjati punim sjajem, saopćeno je iz Odjeljenja za odnose s javnošću Grada Sarajeva.

Sarajlije i goste grada večeras će zabavljati Jelena Rozga, Dženan Lončarević i grupa Divanhana, pišu Vijesti.ba.


