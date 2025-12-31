BiH čeka najluđu noć: Ko zabavlja Sarajlije, Banjalučane, Mostarce

Gradovi širom Bosne i Hercegovine već su uveliko spremni za najluđu noć u godini – doček Nove 2026. godine. Donosimo pregled – ko će zabavljati Sarajlije, Banjalučane, Mostarce, Bišćane i Zeničane?

Program Javnog dočeka 2026. u glavnom gradu naše zemlje počinje u 19:30 sati prijenosom audio-vizuelnog signala novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije iz Narodnog pozorišta Sarajevo, koji će biti prikazivan na LED ekranima postavljenim na Pozorišnom trgu Susan Sontag, kao i na LED ekranima na lokalitetu održavanja Javnog dočeka Nove 2026. godine.

Centralni program počinje u 21:00 sat nastupom grupe Divanhana, nakon čega slijede nastupi Dženana Lončarevića i Jelene Rozge.

Iz Gradske uprave Banjaluka naveli su kako će plato ispred sportskog kompleksa u parku “Mladen Stojanović” biti centar nezaboravne atmosfere 31. decembra i 1. januara.

“Prva noć, 31. decembar, rezervisana je za doček Nove godine uz Natašu Bekvalac, koja će svojim posebno pripremljenim repertoarom zagrijati publiku i uvesti Banjalučane i goste u 2026. godinu. Zabavni program počinje u 21 sat, a uvod u najluđu noć napraviće banjalučki umjetnik Damjan Vračar. Tačno u 23:59 sati uslijediće zajedničko odbrojavanje i novogodišnje slavlje”, ističu oni.

Kako su dodali u najavi, spektakl se nastavlja već 1. januara, kada će na istom mjestu nastupiti regionalna muzička zvijezda Aco Pejović.

Mostarce će, pak, u Novu 2026. godinu uvesti Saša Matić, dok je za 1. januar najavljena i repriza dočeka, kada će ih zabavljati njihov sugrađanin Adi Šoše sa svojim bendom.

“Slobodno možemo kazati da i ostale općine i gradovi unutar HNK-a ne zaostaju sa ostalim manifestacijama i kulturno-zabavnim programima, bilo da se radi o samom adventu, koji, evo svjedoci smo, iza nas je, ali isto tako i imaju bogat kulturno zabavni program što se tiče i samog dočeka Nove godine”, kazao je za RTV HB Anđelko Maslać, direktor Turističke zajednice HNK.

Grad na Uni se od 20. decembra pretvorio u veliku prazničnu pozornicu koja će trajati sve do 3. januara 2026. Koncerti, adventski sadržaji, zimska magija i vrhunske muzičke zvijezde garantuju dane i noći ispunjene odličnom energijom, a za spektakularan doček Nove godine zadužena je Marija Šerifović.

Uz nju, na Gradskom trgu publiku očekuju DJ Inis, Džengiz i Gušt’n’roll.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio je kako se ovogodišnji program u ovom bosanskohercegovačkom gradu otvara koncertom Katarine Živković, nakon koje nastupa Enes Begović, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih izvođača narodne muzike. Centralni doček Nove 2026. godine u Zenici bit će organizovan na Kamberovića polju.

U Tuzli je javni doček Nove godine otkazan iz pijeteta prema žrtvama tragičnog požara koji je 4. novembra pogodio JU Dom penzionera Tuzla, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari