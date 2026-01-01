Pretjerali ste s alkoholom i hranom – pet savjeta za brzi oporavak

Ako ste sinoć malo pretjerali s čašicom, a pritiska vas i težina praznične trpeze, ne paničite – nijeste ni prvi ni posljednji.

Donosimo par savjeta kako da vaš organizam lakše vratite u normalu:

Prvo – voda. Mnogo vode. Alkohol i slana hrana dehidriraju, a voda je najbrži način da se tijelo “resetuje”. Može i mineralna, ali bez pretjerivanja.

Drugo – lagana hrana. Zaboravite još jednu porciju pečenja “za oporavak”. Supa, čorba, jogurt, banane ili jabuke su bolji saveznici od masne i teške hrane.

Treće – malo kretanja. Ne treba maraton, ali lagana šetnja na svježem vazduhu pomaže varenju i razbuđuje organizam.

Četvrto – kafa s mjerom. Jedna može pomoći, ali tri ili četiri samo će dodatno iznervirati i iritirati želudac i srce.

Peto – strpljenje. Nema čudesne tablete koja briše sinoćnje odluke. Tijelu treba nekoliko sati, nekad i cijeli dan, da se dovede u red.

I za kraj, najvažniji savjet: ne liječite mamurluk novom čašom alkohola. To možda zvuči primamljivo, ali problem samo odlaže za kasnije.

Novogodišnji praznici su dugi, biće još prilika i za slavlje i za pametnije odluke.

Facebook komentari