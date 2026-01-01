BH Telecom isplaćuje čak 40 miliona dobiti

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo donijelo je odluku o isplati dividende za poslovnu 2024. godinu, a najveći dio novca završit će u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, piše BiznisInfo.ba.

Odluka o obračunu i isplati dividende donesena je na 91. vanrednoj Skupštini Društva, održanoj 29. decembra 2025. godine.

Kolika je dividenda po dionici

Prema donesenoj odluci, vrijednost dividende po dionici iznosi 0,614585939742 KM.

Isplata će biti izvršena putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, u skladu s važećim propisima.

Ukupno se dijeli oko 39 miliona KM

BH Telecom ima ukupno 63.457.358 dionica, što znači da će za dividendu biti izdvojeno približno 39 miliona KM.

Najveći dio tog iznosa ide državi, s obzirom na vlasničku strukturu kompanije.

Najviše novca ide u budžet FBiH

Federacija BiH je većinski vlasnik BH Telecoma sa oko 90 posto udjela, što znači da će u budžet FBiH biti uplaćeno oko 35 miliona KM.

Preostalih oko 4 miliona KM bit će raspoređeno među 7.794 mala dioničara, koji zajedno drže oko 10 posto vlasništva, pri čemu nijedan pojedinačni dioničar nema udio veći od jedan posto.

Stabilni prihodi i značajan doprinos budžetu

Ovom isplatom BH Telecom još jednom potvrđuje status jedne od finansijski najstabilnijih državnih kompanija u BiH, ali i važnog izvora prihoda za entitetski budžet.

To je važno pogotovo u periodu kada neka druga javna preduzeća, poput Elektroprivrede BiH, bilježe ogromne gubitke.

Facebook komentari