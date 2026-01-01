Nakon pobjede na IDJ Showu: Taša Krunić zapjevala u rodnoj Banjoj Luci, pridružila se Nataši Bekvalac na dočeku Nove godine

Pobjednica regionalnog muzičkog takmičenja IDJ Show, Anastasija Taša Krunić, nastupila je zajedno s Natašom Bekvalac na javnom dočeku Nove 2026. godine u Banjoj Luci.

Mlada Banjalučanka publici se predstavila autorskom pjesmom „Slomljena“, koju je u saradnji s IDJ Showom objavila sredinom decembra prošle godine, a izvela je i hit „Romale, Romali“ Ane Nikolić.

Zanimljivo je da je Nataša Bekvalac, koja je bila članica žirija ovog popularnog takmičenja, pozvala Tašu da joj se pridruži na novogodišnjem nastupu u Banjoj Luci još prije nego što je Taša odnijela pobjedu.

ovaj hitski hit se cekao stream slomljena bravo taso krunic bravo drale st pic.twitter.com/4OOoUJxyA5 — možda spava (@mozdanespava) January 1, 2026

Nataša Bekvalac je na platou kod sportskog kompleksa Park „Mladen Stojanović“ uvela Banjalučane u Novu godinu, dok je prije nje nastupio Damjan Vračar. Publiku je zabavljala brojnim hitovima, među kojima su „Mama“, „Kao nikotin“, „Mali signali“, „Ponovo“, „Poludim li u dvadeset pet“, „Lave moj“ i druge.

Tokom odbrojavanja do ponoći na sceni joj se pridružio gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, koji je na Instagramu podijelio snimak s dočeka uz poruku: “Banja Luka je ovako dočekala 2026. godinu. Sretna Nova godina, dragi ljudi”.

Za reprizu Nove godine, večeras će na istoj lokaciji nastupiti Aco Pejović.

